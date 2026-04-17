Η Ζάλγκίρις Κάουνας έγινε η έκτη ομάδα που εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στα play off, της Euroleague αποφεύγοντας τη διαδικασία του Play-In.

Οι Λιθουανοί νίκησαν με 85-79 την Παρί στο Κάουνας και ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο της διοργάνωσης με ρεκόρ 23-15.

Έτσι, έγινε η έκτη ομάδα που θα βρεθεί στα play off, μετά τον Ολυμπιακό, τη Βαλένθια, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Φενέρμπαχτσε και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Αναλυτικά οι ομάδες που προκρίθηκαν στα play off

Ολυμπιακός

Βαλένθια

Ρεάλ Μαδρίτης

Φενέρμπαχτσε

Χάποελ Τελ Αβίβ

Ζάλγκιρις Κάουνας