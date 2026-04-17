Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, ζητώντας την αυστηρή τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων, καθώς οι πιέσεις στις οικονομίες αυξάνονται λόγω της ενεργειακής κρίσης.



Παρά τις εκκλήσεις χωρών, όπως η Ιταλία, για προσωρινή αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας, το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η χαλάρωση των κανόνων σε μια περίοδο υψηλού χρέους και νευρικότητας στις αγορές ομολόγων θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για την οικονομική σταθερότητα.



Σύμφωνα με την έκθεση του Ταμείου το παγκόσμιο δημόσιο χρέος αναμένεται να αγγίξει το εκατό τοις εκατό του παγκόσμιου ΑΕΠ έως το 2029 σημειώνοντας ταχύτερη άνοδο από τις αρχικές προβλέψεις. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ο οποίος προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στην οικονομική δραστηριότητα και αυξάνει το κόστος δανεισμού για χώρες όπως η Γαλλία η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.



Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών έχουν περιορίσει τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου εντείνοντας την ανάγκη για κρατικές παρεμβάσεις στήριξης των νοικοκυριών.



Ο διευθυντής του δημοσιονομικού τμήματος του ΔΝΤ Ροντρίγκο Βαλντές υπογραμμίζει ότι μια επιθετική δημοσιονομική πολιτική θα δυσκόλευε το έργο των κεντρικών τραπεζών στον έλεγχο του πληθωρισμού. Παράλληλα τονίζεται ότι οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις πρέπει να είναι στοχευμένη και προσωρινή. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια στόματος Βάλντις Ντομπρόβσκις ξεκαθαρίζει ότι η Ευρώπη δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε καθεστώς σοβαρής οικονομικής ύφεσης που θα δικαιολογούσε την ενεργοποίηση ρητρών διαφυγής από τους κανόνες.



Η αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα πίεσης καθώς αυτές οι δαπάνες τείνουν να είναι μόνιμες και δύσκολα αναστρέψιμες γεγονός που φέρνει τα δημόσια οικονομικά πολλών κρατών μελών κοντά στα όριά τους, σύμφωνα με τους Financial Times.