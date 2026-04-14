Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ αμφισβήτησε σήμερα τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας για επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης και άνοδο του πληθωρισμού λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας πως η αντίδρασή τους ήταν μάλλον «υπερβολική».

«Θεωρώ πως αντέδρασαν μάλλον υπερβολικά, αλλά θα δούμε», είπε ο Μπέσεντ σε δημοσιογράφους, επισημαίνοντας πως ορισμένες χώρες σε Ευρώπη και Ασία υιοθετούν επιδοτήσεις για τη στήριξη καταναλωτών και βιομηχανιών προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις διαταραχές εφοδιασμού, μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερο και επίμονο πληθωρισμό εκεί.

Εξέφρασε την πεποίθηση πως οι ΗΠΑ θα ξεπεράσουν τον σκόπελο της ακρίβειας πολύ γρήγορα, εν αντιθέσει με χώρες που εφαρμόζουν μέτρα επιδοτήσεων τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του δανεισμού ή να παρατείνουν τη διάρκεια των πληθωριστικών επιπτώσεων.