Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων «Αργοναύται-Κομνηνοί» Θεόφιλος Καστανίδης και η εγγονή του Δημήτρη Ψαθά, Λένα Νίτσου-Ψαθά εγκαινιάζουν τον «Έβδομο μήνα θεάτρου – Έν αρχή ήν ο λόγος» με ένα αφιέρωμα στον αξέχαστο θεατρικό συγγραφέα και ταυτόχρονα προσκαλούν το κοινό να παρακολουθήσει την ξεκαρδιστική κωμωδία του «Μικροί Φαρισαίοι» καθώς και την έκθεση φωτογραφίας «Ο Δημήτρης Ψαθάς και οι πρωταγωνιστές των έργων του» το ερχόμενο Σάββατο 25 Απριλίου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σύλλογου Ποντίων «Αργοναύται – Κομνηνοί» με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η κωμωδία αυτή του Δημήτρη Ψαθά καθώς η έκθεση φωτογραφίας από την ζωή του με τους πρωταγωνιστές των έργων του προσφέρονται από την οικογένεια του συγγραφέα στον Σύλλογο Ποντίων «Αργοναύται – Κομνηνοί» έναν σύλλογο στον οποίο ο συγγραφέας ανήκε όσο ήταν εν ζωή και όπου υπήρξε ενεργό και ιδρυτικό μέλος.

Αφίσα του Συλλόγου Ποντίων «Αργοναύται – Κομνηνοί» για την παρουσίαση του θεατρικού αφιερώματος στον Δημήτρη Ψαθά με την παρουσίαση της κωμωδίας του «Μικροί Φαρισαίοι» από την θεατρική ομάδα «Τέχνη και Δράση» του Αντώνη Περπινιά (αφίσα: καλλιτεχνική ομάδα «Τέχνη και Δράση»)

Μην ξεχνάμε πως ο Δημήτρης Ψαθάς μην έχοντας λησμονήσει ποτέ τις ρίζες του είχε προσφέρει στον σύλλογο και την κωμωδία του «Το Στραβόξυλο» για να μεταφραστεί στα Ποντιακά με τίτλο «Το Ζαρωτόν Ξύλο». Η κωμωδία αυτή παίχτηκε αργότερα από την θεατρική ομάδα του Συλλόγου όπου συμμετείχε και η πρόεδρος Ναυσικά Ιασονίδου-Γκάγκα σε Αμερική και Καναδά.

Ο Δημήτρης Ψαθάς, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο πρωταγωνιστής της θρυλικής κωμωδίας του Δ. Ψαθά «Ο αχόρταγος» Γιάννης Γκιωνάκης στην 100ή πανηγυρική παράσταση του έργου με ομιλήτρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1967 (φωτ. Αρχείο Λένας Νίτσου – Ψαθά)

Η εγγονή του Δημήτρη Ψαθά και εκδότρια των Απάντων του Λένα Νίτσου-Ψαθά μιλώντας στο Newsbeast υπογράμμισε μεταξύ άλλων «Έχω αποφασίσει να προσφέρω κάθε χρόνο τιμής ένεκεν στον Σύλλογο Ποντίων Αργοναύται-Κομνηνοί του οποίου ο παππούς μου Δημήτρης Ψαθάς υπήρξε ιδρυτικό μέλος τουλάχιστον μία έως δύο κωμωδίες του, υπέρ του Ποντιακού κοινού.

Οι πρωταγωνιστές των έργων του Δημήτρη Ψαθά Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Τζένη Καρέζη και Ντίνος Ηλιόπουλος και κάτω ο συγγραφέας Δημήτρης Ψαθάς στο θέατρο Κοτοπούλη-Ρεξ , 1958 (φωτ. αρχείο Λένας Νίτσου – Ψαθά)

Πέρυσι τον Νοέμβριο του 2025 παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του συλλόγου η κωμωδία του «Ζητείται Ψεύτης» που παίχτηκε από την θεατρική ομάδα της Έφης Πίκουλα-Βουγιουκλάκη.

Οι πρωταγωνιστές Κώστας Βουτσάς, Σμαρούλα Γιούλη, Γιώργος Κωνσταντίνου και κάτω ο Δημήτρης Ψαθάς και ο σκηνοθέτης Κωστής Μιχαηλίδης στην ανάγνωση της κωμωδίας «Φωνάζει ο κλέφτης» το 1967 (φωτ. Αρχείο Λένας Νίτσου – Ψαθά)

Σε λίγες μέρες θα παρουσιάσουμε πάλι στο θέατρο του συλλόγου την κωμωδία «Μικροί Φαρισαίοι» από την θεατρική ομάδα του Αντώνη Περπινιά «Τέχνη και Δράση» και τον ερχόμενο Οκτώβριο θα προσφέρουμε στον σύλλογο μια ακόμα κωμωδία του παππού μου την πολιτική σάτιρα «Ξύπνα Βασίλη» που θα παιχτεί από την θεατρική ομάδα της Έφης Πίκουλα-Βουγιουκλάκη. Η προσφορά αυτή είναι μία επιθυμία της αγαπημένης μου μητέρας Μαρίας Δ. Ψαθά, που συνεχίζω με αφοσίωση μετά τον χαμό της». Αξίζει να σημειωθεί πως η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Ποντίων «Αργοναύται-Κομνηνοί» ετοιμάζει και η ίδια να παρουσιάσει την μονόπρακτη κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά «Ιφιγένεια… εν Μαύροις» στο θέατρό της και μάλιστα στην Ποντιακή Διάλεκτο σε απόδοση της Άννας Παπαδοπούλου».

Ο Δημήτρης Ψαθάς στην 100ή πανηγυρική παράσταση της κωμωδίας του «Εταιρία Θαυμάτων» με την ομιλήτρια της βραδιάς Μελίνα Μερκούρη και τον πρωταγωνιστή του έργου Δημήτρη Χόρν το 1959 (φωτ. Αρχείο Λένας Νίτσου – Ψαθά)

Ο Δημήτρης Ψαθάς έγραψε την σάτιρά του «Μικροί Φαρισαίοι», μια σπαρταριστή κωμωδία χαρακτήρων το 1954. Η κωμωδία αυτή ανέβηκε για πρώτη φορά στο θέατρο Σαμαρτζή από τον θίασο της Άννας Συνοδινού, του Ντίνου Ηλιόπουλου και του Μίμη Φωτόπουλου σημειώνοντας τεράστια επιτυχία.

Ο Δημήτρης Ψαθάς κατά την ανάγνωση της κωμωδίας του «Η Μαίρη τα λέει όλα» στο κέντρο της φωτογραφίας έχοντας δίπλα του τους πρωταγωνιστές του έργου Μαίρη Αρώνη και Μιμή Φωτόπουλο το 1960 (φωτ. Αρχείο Λένας Νίτσου – Ψαθά)

Στην επίκαιρη αυτή παρά ποτέ κωμωδία που ανεβαίνει σε λίγες μέρες στον Σύλλογο Ποντίων «Αργοναύται-Κομνηνοί» από τον δεκαπενταμελή θίασο «Τέχνη και Δράση» σε σκηνοθεσία Αντώνη Περπινιά, ο συγγραφέας καυτηριάζει την υποκρισία όλων εκείνων που πασχίζουν να καλύψουν ένα σωρό ανομήματα με την δράση τους σε «φιλανθρωπικούς συλλόγους» και «φιλόπτωχα ταμεία εκκλησιών» κλέβοντας από τα ταμεία αυτών.

Ο Δημήτρης Ψαθάς με τους πρωταγωνιστές της κωμωδίας του «Εταιρεία Θαυμάτων» Βέρα Ζαβιτσιάνου και Δημήτρη Χόρν στην ανάγνωση του έργου το 1959 (φωτ. Αρχείο Λένας Νίτσου – Ψαθά)

Στο έργο του αυτό ο Δημήτρης Ψαθάς ξεσκεπάζει με λεπτό χιούμορ και αιχμηρό λόγο τον Ανδρέα Ντελή, τον «ευσεβή» Πρόεδρο των μεγάλων φιλανθρωπικών σωματείων που πίσω από το προσωπείο της τιμιότητας και της οικογενειακής αρετής, κρύβει την διαφθορά. Δίπλα του η γενική γραμματέας του συλλόγου η «ευσεβής» παντρεμένη κυρία Μπέττυ που συνάπτει εξωσυζυγική σχέση με τον Πρόεδρο αποσπώντας του πλούσια δώρα υπό τον ήχο των κηρυγμάτων του «πατέρα Αμβρόσιου».

Οι πρωταγωνιστές της κωμωδίας του Δ. Ψαθά «Ο εαυτούλης μου» Μαρίκα Κρεββατά και Νίκος Σταυρίδης με τον συγγραφέα Δ. Ψαθά στο κέντρο, το 1961 (φωτ. Αρχείο Λένας Νίτσου – Ψαθά)

Ο ήρωας της αιχμηρής σάτιρας του Δημήτρη Ψαθά είναι το πρότυπο του «καθώς πρέπει» αστού που πίσω όμως από τη βιτρίνα του κρύβεται ένας αδίστακτος άνθρωπος με «αμαρτωλό» βιογραφικό: καταχρήσεις, κλεψιές, απιστίες και πλήρης εκμετάλλευση της κοινωνικής του θέσης. Μαζί του, μια σειρά από συγγενείς και φίλους που επωφελούνται. Η τάξη αυτής της φαινομενικά «ηθικής» οικογένειας θα διαταραχθεί από τον καλοπροαίρετο αλλά γκαφατζή γαμπρό Αριστείδη, που θα γίνει ο καταλύτης αποκαλύψεων μέσα από ξεκαρδιστικές καταστάσεις.

Οι πρωταγωνιστές της κωμωδίας του Δ. Ψαθά «Φωνάζει ο Κλέφτης» Ρένα Βλαχοπούλου και Διονύσης Παπαγιαννόπουλος το 1965 (φωτ. Αρχείο Λένας Νίτσου – Ψαθά)

Ο Δημήτρης Ψαθάς με τους πρωταγωνιστές της κωμωδίας του «Ένας Βλάκας και μισός», Ιλια Λιβυκού και Βασίλης Λογοθετίδη το 1956 (φωτ. αρχείο Λένας Νίτσου-Ψαθά)

Οι πρωταγωνιστές της κωμωδίας του Δ. Ψαθά «Μικροί Φαρισαίοι» Ντίνος Ηλιόπουλος και Άννα Συνοδινού το 1954 (φωτ. Αρχείο Λένας Νίτσου – Ψαθά)

Η οικογένεια του Δημήτρη Ψαθά φωτογραφημένη στις αρχές του αιώνα (1900) στην Τραπεζούντα του Πόντου από τους διάσημους φωτογράφους της εποχής αδερφούς Κακούλη. Όρθια από αριστερά η μητέρα του Δ. Ψαθά η Τραπεζούντια Μαρία Χαραλαμπίδου, δίπλα της ο πατέρας του Δ. Ψαθά ο Τενέδιος Ιωάννης Ψαθάς και κάτω καθιστή η γιαγιά του Δ. Ψαθά η Αγάπη Χαραλαμπίδου με τις δύο μεγαλύτερες αδερφές του την Βικτωρία και την Αγάπη Ψαθά (φωτ. Αρχείο Λένας Νίτσου – Ψαθά)

Ο Δημήτρης Ψαθάς και δεξιά το ενδεικτικό του κατά το σχολικό έτος 1919-1920 με άριστα από το Φροντιστήριον Τραπεζούντος στις 15 Ιουνίου 1920 (το ενδεικτικό φυλάσσεται στην προθήκη με τα προσωπικά αντικείμενα του Δ. Ψάθα στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού ΑΕΚ και αποτελεί δωρεά της εγγονής του Λένας Νίτσου-Ψαθά)

Ο πρωταγωνιστής της κωμωδίας του Δ. Ψαθά «Μικροί Φαρισαίοι» ο απατεώνας «Πρόεδρος» της φιλοπτώχου φιλανθρωπικής οργάνωσης Ανδρέας Ντελής (τον ερμηνεύει ο Αντώνης Περπινιάς) με την μοιραία ερωμένη του, γραμματέα της φιλοπτώχου οργάνωσης κυρία Μπέττυ (την ερμηνεύει η Μαρίνα Μπακοπούλου) σε σκηνή του έργου που θα παιχτεί το Σάββατο 25 Απριλίου στον Σύλλογο Ποντίων «Αργοναύται – Κομνηνοί» (φωτ. Φωτεινή Μοίρα)