Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων «Αργοναύται-Κομνηνοί» Θεόφιλος Καστανίδης και η εγγονή του Δημήτρη Ψαθά, Λένα Νίτσου-Ψαθά εγκαινιάζουν τον «Έβδομο μήνα θεάτρου – Έν αρχή ήν ο λόγος» με ένα αφιέρωμα στον αξέχαστο θεατρικό συγγραφέα και ταυτόχρονα προσκαλούν το κοινό να παρακολουθήσει την ξεκαρδιστική κωμωδία του «Μικροί Φαρισαίοι» καθώς και την έκθεση φωτογραφίας «Ο Δημήτρης Ψαθάς και οι πρωταγωνιστές των έργων του» το ερχόμενο Σάββατο 25 Απριλίου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σύλλογου Ποντίων «Αργοναύται – Κομνηνοί» με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Η κωμωδία αυτή του Δημήτρη Ψαθά καθώς η έκθεση φωτογραφίας από την ζωή του με τους πρωταγωνιστές των έργων του προσφέρονται από την οικογένεια του συγγραφέα στον Σύλλογο Ποντίων «Αργοναύται – Κομνηνοί» έναν σύλλογο στον οποίο ο συγγραφέας ανήκε όσο ήταν εν ζωή και όπου υπήρξε ενεργό και ιδρυτικό μέλος.
Μην ξεχνάμε πως ο Δημήτρης Ψαθάς μην έχοντας λησμονήσει ποτέ τις ρίζες του είχε προσφέρει στον σύλλογο και την κωμωδία του «Το Στραβόξυλο» για να μεταφραστεί στα Ποντιακά με τίτλο «Το Ζαρωτόν Ξύλο». Η κωμωδία αυτή παίχτηκε αργότερα από την θεατρική ομάδα του Συλλόγου όπου συμμετείχε και η πρόεδρος Ναυσικά Ιασονίδου-Γκάγκα σε Αμερική και Καναδά.
Η εγγονή του Δημήτρη Ψαθά και εκδότρια των Απάντων του Λένα Νίτσου-Ψαθά μιλώντας στο Newsbeast υπογράμμισε μεταξύ άλλων «Έχω αποφασίσει να προσφέρω κάθε χρόνο τιμής ένεκεν στον Σύλλογο Ποντίων Αργοναύται-Κομνηνοί του οποίου ο παππούς μου Δημήτρης Ψαθάς υπήρξε ιδρυτικό μέλος τουλάχιστον μία έως δύο κωμωδίες του, υπέρ του Ποντιακού κοινού.
Πέρυσι τον Νοέμβριο του 2025 παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του συλλόγου η κωμωδία του «Ζητείται Ψεύτης» που παίχτηκε από την θεατρική ομάδα της Έφης Πίκουλα-Βουγιουκλάκη.
Σε λίγες μέρες θα παρουσιάσουμε πάλι στο θέατρο του συλλόγου την κωμωδία «Μικροί Φαρισαίοι» από την θεατρική ομάδα του Αντώνη Περπινιά «Τέχνη και Δράση» και τον ερχόμενο Οκτώβριο θα προσφέρουμε στον σύλλογο μια ακόμα κωμωδία του παππού μου την πολιτική σάτιρα «Ξύπνα Βασίλη» που θα παιχτεί από την θεατρική ομάδα της Έφης Πίκουλα-Βουγιουκλάκη. Η προσφορά αυτή είναι μία επιθυμία της αγαπημένης μου μητέρας Μαρίας Δ. Ψαθά, που συνεχίζω με αφοσίωση μετά τον χαμό της». Αξίζει να σημειωθεί πως η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Ποντίων «Αργοναύται-Κομνηνοί» ετοιμάζει και η ίδια να παρουσιάσει την μονόπρακτη κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά «Ιφιγένεια… εν Μαύροις» στο θέατρό της και μάλιστα στην Ποντιακή Διάλεκτο σε απόδοση της Άννας Παπαδοπούλου».
Ο Δημήτρης Ψαθάς έγραψε την σάτιρά του «Μικροί Φαρισαίοι», μια σπαρταριστή κωμωδία χαρακτήρων το 1954. Η κωμωδία αυτή ανέβηκε για πρώτη φορά στο θέατρο Σαμαρτζή από τον θίασο της Άννας Συνοδινού, του Ντίνου Ηλιόπουλου και του Μίμη Φωτόπουλου σημειώνοντας τεράστια επιτυχία.
Στην επίκαιρη αυτή παρά ποτέ κωμωδία που ανεβαίνει σε λίγες μέρες στον Σύλλογο Ποντίων «Αργοναύται-Κομνηνοί» από τον δεκαπενταμελή θίασο «Τέχνη και Δράση» σε σκηνοθεσία Αντώνη Περπινιά, ο συγγραφέας καυτηριάζει την υποκρισία όλων εκείνων που πασχίζουν να καλύψουν ένα σωρό ανομήματα με την δράση τους σε «φιλανθρωπικούς συλλόγους» και «φιλόπτωχα ταμεία εκκλησιών» κλέβοντας από τα ταμεία αυτών.
Στο έργο του αυτό ο Δημήτρης Ψαθάς ξεσκεπάζει με λεπτό χιούμορ και αιχμηρό λόγο τον Ανδρέα Ντελή, τον «ευσεβή» Πρόεδρο των μεγάλων φιλανθρωπικών σωματείων που πίσω από το προσωπείο της τιμιότητας και της οικογενειακής αρετής, κρύβει την διαφθορά. Δίπλα του η γενική γραμματέας του συλλόγου η «ευσεβής» παντρεμένη κυρία Μπέττυ που συνάπτει εξωσυζυγική σχέση με τον Πρόεδρο αποσπώντας του πλούσια δώρα υπό τον ήχο των κηρυγμάτων του «πατέρα Αμβρόσιου».
Ο ήρωας της αιχμηρής σάτιρας του Δημήτρη Ψαθά είναι το πρότυπο του «καθώς πρέπει» αστού που πίσω όμως από τη βιτρίνα του κρύβεται ένας αδίστακτος άνθρωπος με «αμαρτωλό» βιογραφικό: καταχρήσεις, κλεψιές, απιστίες και πλήρης εκμετάλλευση της κοινωνικής του θέσης. Μαζί του, μια σειρά από συγγενείς και φίλους που επωφελούνται. Η τάξη αυτής της φαινομενικά «ηθικής» οικογένειας θα διαταραχθεί από τον καλοπροαίρετο αλλά γκαφατζή γαμπρό Αριστείδη, που θα γίνει ο καταλύτης αποκαλύψεων μέσα από ξεκαρδιστικές καταστάσεις.