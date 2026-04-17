Στις νίκες επέστρεψε η Σασουόλο η οποία επικράτησε με 2-1 της Κόμο στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 33ης αγωνιστικής της Serie A.
Με τη νίκη αυτή ανέβηκε στην 9η θέση με 45 βαθμούς. Από την άλλη η Κόμο παρέμεινε στην 5η θέση με 58 βαθμούς και λιγοστεύουν οι ελπίδες για έξοδο στο Champions League, καθώς η 4η Γιουβέντους είναι στο +2 και ματς λιγότερο.
Η Σασουόλο ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 42′ με τον Βολπάτο και πέτυχε και δεύτερο τέρμα στο 44′ με τον Νζολά. Από την πλευρά της η ομάδα του Τάσου Δουβίκα μείωσε στο τελικό 2-1 με τον Παζ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 17 Απριλιου
Σασουόλο-Κόμο 2-1
Ίντερ-Κάλιαρι (21:45)
Σάββατο 18 Απριλίου
Oυντινέζε-Πάρμα (16:00)
Νάπολι-Λάτσιο (19:00)
Ρόμα-Αταλάντα (21:45)
Κυριακή 19 Απριλίου
Kρεμονέζε-Τορίνο (13:30)
Βερόνα-Μίλαν (16:00)
Πίζα-Τζένοα (19:00)
Γιουβέντους-Μπολόνια (21:45)
Δεύτερα 20 Απριλίου
Λέτσε-Φιορεντίνα (21:45)