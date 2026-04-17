Στις νίκες επέστρεψε η Σασουόλο η οποία επικράτησε με 2-1 της Κόμο στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 33ης αγωνιστικής της Serie A.

Με τη νίκη αυτή ανέβηκε στην 9η θέση με 45 βαθμούς. Από την άλλη η Κόμο παρέμεινε στην 5η θέση με 58 βαθμούς και λιγοστεύουν οι ελπίδες για έξοδο στο Champions League, καθώς η 4η Γιουβέντους είναι στο +2 και ματς λιγότερο.

Η Σασουόλο ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 42′ με τον Βολπάτο και πέτυχε και δεύτερο τέρμα στο 44′ με τον Νζολά. Από την πλευρά της η ομάδα του Τάσου Δουβίκα μείωσε στο τελικό 2-1 με τον Παζ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 17 Απριλιου

Σασουόλο-Κόμο 2-1

Ίντερ-Κάλιαρι (21:45)

Σάββατο 18 Απριλίου

Oυντινέζε-Πάρμα (16:00)

Νάπολι-Λάτσιο (19:00)

Ρόμα-Αταλάντα (21:45)

Κυριακή 19 Απριλίου

Kρεμονέζε-Τορίνο (13:30)

Βερόνα-Μίλαν (16:00)

Πίζα-Τζένοα (19:00)

Γιουβέντους-Μπολόνια (21:45)

Δεύτερα 20 Απριλίου

Λέτσε-Φιορεντίνα (21:45)