Μετά το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο στο Acropolis Swim Meet, ο Απόστολος Σίσκος έκανε το ίδιο και στα 200μ. πεταλούδα, ξεπερνώντας την επίδοση του Στέφανου Δημητριάδη από το 2015.

Την Παρασκευή (8/5) ο 21χρονος πρωταθλητής έκανε όχι απλά πανελλήνιο ρεκόρ αλλά την καλύτερη επίδοση στον κόσμο φέτος στα 200μ. ύπτιο με χρόνο 1:54.12 και δύο μέρες μετά έκανε πανελλήνιο ρεκόρ και στα 200μ. πεταλούδα.

Ο προηγούμενος κάτοχος ήταν ο Στέφανος Δημητριάδης που είχε κάνει 1:56.23 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Καζάν τον Αύγουστο του 2015 και ο Σίσκος κατέβασε τον χρόνο, κάνοντας 1:56.13.

Η επίδοση του Σίσκου συνιστά φυσικά ρεκόρ και στην κατηγορία νέων Κ23 (1:56.42 είχε κάνει ο ίδιος στις 21 Ιουνίου 2024, στο Ευρωπαϊκού του Βελιγραδίου), ενώ αποτελεί και όριο για το φετινό Ευρωπαϊκό στο Παρίσι και για το Παγκόσμιο του 2027 στη Βουδαπέστη, όπου ο κολυμβητής της Αθλητικής Ακαδημίας Αστέρια είχε ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του, πιάνοντας το όριο στα 200μ. ύπτιο.