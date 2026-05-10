Στιγμές έντονης ανησυχίας σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (9/5/2026) στην Πάτρα, όταν άνδρας βγήκε στον δρόμο κρατώντας όπλο και άρχισε να πυροβολεί, προκαλώντας πανικό στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο άνδρας φέρεται να άρχισε να πυροβολεί άσκοπα σε δρόμο της πόλης και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο με αυτοκίνητο, αναστατώνοντας κατοίκους που ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποίησαν έρευνες και εντόπισαν έξι κάλυκες κρότου, τους οποίους και κατέσχεσαν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη συνέχεια σε έρευνα στην κατοικία του άνδρα αλλά και στο όχημά του. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δύο ακόμη κάλυκες κρότου και δύο κυνηγετικά όπλα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το ένα από τα όπλα βρέθηκε με δύο φυσίγγια στη θαλάμη.

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ωστόσο το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Πάτρα.