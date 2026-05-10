Περίεργες σκηνές εκτυλίχθηκαν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν οδηγός αυτοκινήτου βρέθηκε να κινείται ξαφνικά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας πανικό στους υπόλοιπους οδηγούς.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα της ΕΡΤ και δείχνει το όχημα να πάει να κινηθεί ανάποδα στο ρεύμα προς Κηφισίας, στο τμήμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας από την Πατησίων.

Οι οδηγοί που κινούνταν κανονικά στο σημείο παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι το αυτοκίνητο να βρίσκεται για λίγα δευτερόλεπτα σε τροχιά σύγκρουσης, χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει την εξέλιξη της επικίνδυνης κατάστασης.

Μόλις ο οδηγός κατάλαβε τι είχε συμβεί, σταμάτησε το όχημά του στη μέση του δρόμου και προσπάθησε να διορθώσει την πορεία του.

Με ιδιαίτερα προσεκτικές κινήσεις έκανε όπισθεν και στη συνέχεια κατάφερε να επιστρέψει στο σωστό ρεύμα κυκλοφορίας, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

