Το ποσό των 7 εκατ. δολαρίων προσφέρει στον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς το πανεπιστήμιο LSU για να τον πείσει να αφήσει τη Φενέρμπαχτσε και τη Euroleague για να αγωνιστεί στο NCAA, η απάντησή του όμως ήταν αρνητική.

Το NCAA προσπαθεί πλέον να προσελκύσει παίκτες από τη Euroleague, με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ του Παναθηναϊκού να είναι έτοιμος για μεταγραφές, ενώ μεταγραφικό στόχο αποτελεί και ο Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια, ο οποίος κάνει πράγματα και θαύματα φέτος.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αποκαλύφθηκε τώρα, το πανεπιστήμιο LSU προσπάθησε να πείσει τον Μπιμπέροβιτς να αφήσει τη Φενέρμπαχτσε και την Ευρώπη και να συνεχίσει την καριέρα του στο NCAA, προσφέροντάς του το ποσό των 7 εκατ. δολαρίων.

Μια εξωφρενική πρόταση, την οποία όμως ο Μπιμπέροβιτς, όπως αναφέρουν τουρκικά και ευρωπαϊκά ΜΜΕ, απέρριψε, καθώς επιθυμία του ήταν και είναι να συνεχίσει να αγωνίζεται στη Euroleague με τη Φενέρ, η οποία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και στον ημιτελικό του φετινού Final Four θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.