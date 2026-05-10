Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη που πραγματοποίησε στον Έβρο ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θράκη για την Ημέρα της Ευρώπης 2026.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισκέφθηκε αρχικώς τον φράχτη του Έβρου, όπου είδε την εγκατάσταση και προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία επικράτεια αξιών. Ταυτόχρονα είναι μια γεωγραφική επικράτεια. Και ως γεωγραφική επικράτεια έχει σύνορα. Και τα σύνορά της είναι εδώ, στη Θράκη, που αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα εδώ, βλέπουμε την εικόνα της Ευρώπης, που μας προστατεύει, που δεν αφήνει τα σύνορά της στην τύχη τους, που συνεργάζεται, που αντιλαμβάνεται ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να νιώθουν ασφάλεια. Η κατασκευή του φράχτη είναι μία ελληνική πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με πόρους 1,7 δισ. ευρώ, για εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι η προστασία των συνόρων μας είναι κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Γιατί τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης. Και η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, είναι ταυτόχρονα ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών».

Ο Επίτροπος συναντήθηκε, επίσης, με τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Ιωάννη Ζαμπούκη και είχε διάλογο με μαθητές Λυκείου, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα EU Ambassadors, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη (Καπνομάγαζο) της Αλεξανδρούπολης.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τους νέους, στις προοπτικές που διαμορφώνει η ΕΕ για τη νέα γενιά και στις δυνατότητες που διαμορφώνονται στον Έβρο και τη Θράκη, ώστε οι νέοι να παραμείνουν στην περιοχή και να γίνουν στοιχείο της ανάπτυξής της. Όπως επισήμανε, «το μέλλον της Ευρώπης, χτίζεται μέσα από τον διάλογο, τη γνώση και τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων. Κι αυτό είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα της σημερινής ημέρας: Ότι στα σύνορα της Ευρώπης, εδώ στην Αλεξανδρούπολη και τη Θράκη, μεγαλώνει μια νέα γενιά Ευρωπαίων πολιτών, με αυτοπεποίθηση, γνώσεις και πίστη στο κοινό ευρωπαϊκό μέλλον».

Ακολούθως ο Επίτροπος επισκέφθηκε το Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας, Frontex και Europol, στο Αεροδρόμιο «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης.

Ο κ. Τζιτζικώστας ενημερώθηκε για το έργο και τη συνεργασία στα ζητήματα ασφάλειας και τα μέσα που διαθέτουν για την προστασία των ευρωπαϊκών και ελληνικών συνόρων οι αρχές και το Κέντρο και δήλωσε: «Εδώ, στο Κέντρο Επιχειρήσεων στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, όπου συνεργάζονται η FRONTEX, η EUROPOL, η Ελληνική Αστυνομία και οι Ένοπλες Δυνάμεις, χτίζεται καθημερινά η ευρωπαϊκή ασφάλεια. Εδώ βλέπουμε την εικόνα της Ευρώπης, που συντονίζει υπηρεσίες, που αξιοποιεί τεχνολογία, ανθρώπους, εμπειρία, θεσμούς, που αντιλαμβάνεται ότι η ασφάλεια δεν είναι κάτι αόριστο, αλλά καθημερινή επιχειρησιακή πραγματικότητα. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις επαναλαμβανόμενες και σύνθετες μεταναστευτικές πιέσεις, που έχει αντιμετωπίσει η Θράκη όλα αυτά τα χρόνια. Και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές οι άνθρωποι, οι γυναίκες και οι άνδρες, που υπηρετούν εδώ, επέδειξαν επαγγελματισμό, ψυχραιμία, αντοχή και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Γι’ αυτό και εκφράζω τον σεβασμό μου και τις ευχαριστίες εκ μέρους όλης της κοινωνίας, για το σπουδαίο έργο τους, για την ασφάλεια της Ελλάδας και την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή ακριβώς είναι η Ευρώπη που λειτουργεί σωστά».

Στη συνέχεια ο κ. Τζιτζικώστας επισκέφθηκε τον Σταθμό Μέτρησης και Ρύθμισης Φυσικού Αερίου της Αμφιτρίτης (ΔΕΣΦΑ).

Μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος τόνισε ότι «οι αλλεπάλληλες ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων ετών απέδειξαν ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα και δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Γι’ αυτό η Ευρώπη οφείλει να επενδύει και επενδύει διαρκώς στη διαφοροποίηση των πηγών, των προμηθευτών και των δικτύων ενέργειας. Η Ελλάδα εξελίσσεται ταχύτατα σε έναν κρίσιμο ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και η Θράκη έχει σήμερα ιδιαίτερη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία για ολόκληρη την Ευρώπη. Το LNG που φτάνει εδώ, στον Σταθμό της Αμφιτρίτης, εισέρχεται στο ελληνικό δίκτυο κι από εκεί τροφοδοτεί τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού ολόκληρης της περιοχής. Ουσιαστικά η Αλεξανδρούπολη αποτελεί πλέον κορυφαίο στρατηγικό σημείο στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Κι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης είναι προϋπόθεση για την οικονομική της ισχύ, την κοινωνική της σταθερότητα και τη στρατηγική της αυτονομία».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Επίτροπος συναντήθηκε και με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη, στο «Νομαρχείο» της Αλεξανδρούπολης, όπου αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που έχουν οι Περιφέρειες για να μετατρέπουν τους ευρωπαϊκούς πόρους σε μετρήσιμο έργο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τόνισε, δε, ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα τελευταία δέκα χρόνια έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκούς πόρους 1 δισ. ευρώ, αναβαθμίζοντας υποδομές, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα όλων των πολιτών και ενισχύοντας περισσότερες από 22.600 τοπικές επιχειρήσεις. Αναφέρθηκε μάλιστα και στην επικείμενη έναρξη των έργων στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο Αλεξανδρούπολης – Πυθίου, το οποίο αποτελεί μέρος του νέου άξονα Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας. «Όλα αυτά τα έργα δείχνουν στην πράξη τι σημαίνει Ευρώπη της συνοχής: Ευρώπη που επενδύει στις Περιφέρειες, Ευρώπη που μειώνει τις ανισότητες και ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες», υπογράμμισε.

Ο Επίτροπος επισκέφθηκε επίσης τα έργα του Ανατολικού Περιφερειακού Δρόμου της Αλεξανδρούπολης και είχε συνάντηση με νέους επιχειρηματίες της Θράκης που συμμετέχουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις, στη Δομή Υποστήριξης Επιχειρήσεων, στο πρώην κτίριο Τράπεζας της Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη. Απευθυνόμενος στους νέους επιχειρηματίες τόνισε, μεταξύ άλλων: «Η πραγματική οικονομία δεν είναι θεωρία. Είστε εσείς. Είναι οι επιχειρήσεις σας. Είναι οι εργαζόμενοι που απασχολείτε και οι οικογένειες που στηρίζονται σε εσάς. Όταν μιλάμε για ευρωπαϊκές πολιτικές, οφείλουμε να μιλάμε για το πώς αυτές αγγίζουν την καθημερινότητά σας. Και αυτό πλέον το αντιλαμβάνεται καλά η ΕΕ. Η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον μία από τις πολλές προτεραιότητες. Είναι η κορυφαία προτεραιότητα. Για αυτό στην πράξη, όχι στα λόγια στην Κομισιόν μειώνουμε τη γραφειοκρατία και την πολυνομία κατά 30%, απλοποιούμε τους κανονισμούς και τις διαδικασίες, αφαιρούμε εμπόδια που δεν προστάτευαν κανέναν, αλλά ταλαιπωρούσαν τους πάντες. Γιατί θέλουμε μια Ευρώπη που να ρυθμίζει όταν χρειάζεται, αλλά να εμπιστεύεται όταν πρέπει. Μια Ευρώπη σύμμαχο της επιχειρηματικότητας, όχι τροχοπέδη».