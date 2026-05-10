Ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου με σημαία Παναμά και προορισμό τη Βραζιλία πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας μια πορεία που σχεδιάστηκε από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το Tasnim, πρόκειται για το πλοίο Mdl Toofan, που είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Ρας Αλ-Χάιρ της Σαουδικής Αραβίας, με προορισμό το Ρίο Γκράντε.

Το πλοίο προσπάθησε να διασχίσει προηγουμένως τα στενά στις 4 Μαΐου, αλλά οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν το έστρεψαν πίσω, όπως μετέδωσε το Tasnim, προσθέτοντας ότι είναι το δεύτερο πλοίο από το Σάββατο που χρησιμοποιεί την πορεία που σχεδίασε το Ιράν για να διαπλεύσει την υδάτινη δίοδο.