Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ νίκησε με 2-0 τη Χάιντουκ Σπλιτ στο ντέρμπι του πρωταθλήματος της Κροατίας και πήγε στο +18, την παράσταση όμως έκλεψαν όσα έγιναν στις εξέδρες και όχι στον αγωνιστικό χώρο.

Κατά καιρούς έχουμε δει να συμβαίνουν διάφορα απίθανα σκηνικά ανάμεσα στους οργανωμένους οπαδούς των δύο ομάδων και στη λίστα θα προστεθεί και αυτό που έγινε τώρα από τους ultras της Χάιντουκ.

Κάποιοι εξ αυτών, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, μεταμφιέστηκαν σε σεκιούριτι και τοποθέτησαν πυροτεχνήματα κάτω από ένα πολύ μεγάλο πανό που είχαν απλώσει στο πέταλο οι οργανωμένοι οπαδοί της Ντιναμό.

Το αποτέλεσμα ήταν το πανό να πάρει φωτιά, την οποία δεν κατάφεραν να σβήσουν οι υπάλληλοι του γηπέδου, με τη Ντιναμό να παίρνει τη νίκη εντός των τεσσάρων γραμμών και τους οπαδούς της Χάιντουκ να πανηγυρίζουν για την… πλάκα που έκαναν στους αντιπάλους τους.