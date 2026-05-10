Με τον Τάσο Δουβίκα να πετυχαίνει το 13ο του γκολ στη Serie A, η Κόμο νίκησε με 1-0 εκτός έδρας τη Βερόνα για την 36η αγωνιστική και είναι στην 5η θέση και στο -1 από την 4άδα, δίνοντας μάχη για την έξοδο στην Ευρώπη.

Η Ελλάς έχει ήδη υποβιβαστεί, παρ’ όλα αυτά παλεύει όλα τα παιχνίδια και το ίδιο έκανε και κόντρα στην Κόμο, η οποία δυσκολεύτηκε πολύ και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, όμως, κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Για να συμβεί αυτό, χρειάστηκε για ακόμη μία φορά τον Δουβίκα, ο οποίος στο 71 λεπτό πίεσε τον αντίπαλό του, έκλεψε τη μπάλα, μπήκε στην περιοχή και με σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Έτσι, ο Έλληνας επιθετικός έφτασε τα 13 γκολ και είναι ο δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος, με την Κόμο να εξασφαλίζει την έξοδο στην Ευρώπη και να συνεχίζει να διεκδικεί μια θέση στην 4άδα για να παίξει στο Champions League.