Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποκάλυψε ότι ο Παναθηναϊκός έστειλε βίντεο στη Euroleague για τη διαιτησία στους αγώνες με τη Βαλένθια στα play off και τελικά αυτό στο οποίο εστιάζει είναι η αντιμετώπιση του Κέντρικ Ναν.

Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν οι «πράσινοι» είχαν παράπονα για τη διαιτησία και τις τελευταίες μέρες, ειδικά μετά το Game 4 της σειράς των play off, είναι σε έξαλλη κατάσταση, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν.

Η ΚΑΕ τελικά, όπως αποκάλυψε μέσω των social media ο Γιαννακόπουλος, έστειλε βίντεο στη Euroleague για τη διαιτησία και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται φάσεις και από τα τέσσερα παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι τώρα στη σειρά με τη Βαλένθια.

Αυτό στο οποίο εστιάζει ο Παναθηναϊκός είναι στην αλλαγή των διαιτητικών κριτηρίων μετά το Game 1 και ειδικά σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του Ναν, ο οποίος μετράει 102 συνεχόμενα αγωνιστικά λεπτά (2,5 αγώνες δηλαδή) χωρίς να έχει κερδίσει φάουλ, ενώ συνολικά έχει μόλις πέντε σε τέσσερα παιχνίδια και έχει εκτελέσει πέντε βολές.

Στις τάξεις της πράσινης ΚΑΕ περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον την επίσημη απάντηση της Euroleague, με το κλίμα έντασης να παραμένει ενόψει του Game 5, όπου θα κριθεί το ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκριση για το Final Four.