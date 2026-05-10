Με δύο γκολ του Πεντρόσο και ένα του Βήχου, ο Λεβαδειακός νίκησε εύκολα με 3-0 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, για την 4η αγωνιστική των play off για τις θέσεις 5-8.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και λίγο έλειψε να προηγηθούν από το 1ο λεπτό με τον Ουρτάδο, η συνέχεια όμως δεν ήταν το ίδιο καλή για αυτούς, καθώς οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν την κατάσταση και απάντησαν στις ευκαιρίες με αυτή του Λαγιούς.

Ο ρυθμός του παιχνιδιού, πάντως, δεν ήταν καλός και τα λεπτά περνούσαν χωρίς να υπάρχουν μεγάλες φάσεις, μέχρι που φτάσαμε στο 40ο, όταν ο Πεντρόσο με εντυπωσιακό τρόπο, με ψαλιδάκι, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Οι Θεσσαλοί προσπάθησαν να πιέσουν για την ισοφάριση στο ξεκίνημα της επανάληψης αλλά δεν κατάφεραν κάτι και στο 55′ οι Βοιωτοί έβαλαν βάσεις νίκης με το 0-2 ξανά από τον Πεντρόσο, ο οποίος σκόραρε προ κενής εστίας μετά την ασίστ του Μπάλτσι.

Ο Βόλος ήθελε να ξαναμπεί στο παιχνίδι αλλά χωρίς γκολ αυτό δεν μπορούσε να γίνει και στο 79′ ο Λεβαδειακός έκανε το 0-3 με τον Βήχο, έπειτα από νέα ασίστ του Μπάλτσι.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα και συγκεκριμένα στο 93′ αποβλήθηκε για τους φιλοξενούμενους ο Λαμαράνα για το πάτημα στον Τσοκάνη.

Bόλος (Κώστας Μπράτσος): Μορέιρα, Γρόσδης, Μύγας, Χέρμανσον (67΄ Τσοκάνης), Απάντα, Κύρκος (59΄ Χουάνπι), Γκονσάλες (46΄ Λάμπρου), Κόμπα (77΄ Βαϊνόπουλος), Τριανταφύλλου, Τζόκα (67΄ Λεγκίσι), Ουρτάδο.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Μανθάτης, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Τσόκαϊ (63΄ Λαμαράνα), Νίκας, Μπάλτσι (84΄ Παπαδόπουλος), Λαγιούς (75΄ Συμελίδης), Βέρμπιτς (63΄ Γκούμας), Πεδρόσο (84΄ Οζέγκοβιτς).