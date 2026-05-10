Βαρύ πένθος για τον Χάνσι Φλικ καθώς λίγες ώρες πριν το ντέρμπι της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε από τη ζωή του ο πατέρας του.

Οι «μπλαουγκράνα» θέλουν ένα βαθμό για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, το οποίο πάντως ο προπονητής τους δεν θα χαρεί όσο θα ήθελε, καθώς πέθανε ο πατέρας του.

Ο Γερμανός προπονητής ενημέρωσε τους παίκτες του και τη διοίκηση του συλλόγου και παράλληλα ξεκαθάρισε ότι θα είναι κανονικά στον πάγκο, με τις δύο ομάδες να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους μέσω ανακοινώσεων.

«Η Μπαρτσελόνα και ολόκληρη η οικογένεια των μπλαουγκράνα θέλουμε να εκφράσουμε την αγάπη και τη στήριξή μας προς τον Χάνσι Φλικ για τον θάνατο του πατέρα του. Συμμεριζόμαστε τον πόνο του και στεκόμαστε στο πλευρό του σε αυτή τη τόσο δύσκολη στιγμή για τον ίδιο και την οικογένειά του», ανέφερε αυτή της Μπαρτσελόνα και ακολούθησε αυτή της Ρεάλ.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρός της και το Διοικητικό της Συμβούλιο εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του πατέρα του Χάνσι Φλικ, προπονητή της Μπαρτσελόνα. Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να εκφράσει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή της στους οικείους του και σε όλους τους αγαπημένους του. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».