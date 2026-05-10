Ντέρμπι στο Καραϊσκάκη με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο και για τις δύο ομάδες, προκειμένου να παραμείνουν ζωντανές στη μάχη του τίτλου.

Οι «ερυθρόλευκοι» και οι «ασπρόμαυροι» είναι στο -6 από την ΑΕΚ και με δεδομένο πως θα απομένουν μόνο δύο αγωνιστικές μετά τη λήξη, η κατάκτηση των τριών βαθμών είναι το μόνο που σκέφτονται και οι δύο ομάδες.

Πέρα από τις ελπίδες για τον τίτλο, πάντως, οι Πειραιώτες και οι Θεσσαλονικείς μονομαχούν και για τη 2η θέση, οπότε η αναμέτρησή τους στο Καραϊσκάκη είναι εξαιρετικά σημαντικά και για τις δύο πλευρές.

Οι αρχικές 11άδες

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβάνουσετς, Γερεμέγεφ.