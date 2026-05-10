«Καλοδεχούμενες… κι ας άργησαν οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Ρυθμίσεις προς την κατεύθυνση αυτή εμπεριέχονται ήδη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που βρίσκεται σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους εδώ και ενάμιση μήνα».

Αυτό σημείωσε, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και διερωτήθηκε αν το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει θετικά.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «άραγε, σε αυτό θα ψηφίσει θετικά το ΠΑΣΟΚ ή θα ακολουθήσει τον στείρο και ανακόλουθο δρόμο που χάραξε στο νομοσχέδιο της ιστορικής Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, στο οποίο ψήφισε όχι επί της αρχής και ναι στα βασικά άρθρα;».