Μετά τη νίκη στο Ηράκλειο, ο Άρης επικράτησε του ΟΦΗ και στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με 3-1 αυτή τη φορά, χωρίς όμως αυτό να κάνει κάποια διαφορά στη βαθμολογία.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι «κίτρινοι» πήραν τον έλεγχο και πίεσαν για το γκολ, έχοντας ευκαιρίες στο πρώτο 10λεπτο με τους Πέρεθ, Γκαρέ και Κουαμέ. Σε καμία εξ αυτών των φάσεων η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα, πήγε όμως εκεί στο 19′, όταν ο Κουαμέ έστρωσε στον Γκαρέ και αυτός με πλασέ έκανε το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι ήθελαν να αντιδράσουν αλλά δεν ήταν σε καθόλου καλή μέρα και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα επιθετικά, έχοντας την πρώτη καλή στιγμή στο 34′ με το ψαλιδάκι του Νους που απέκρουσε ο Αθανασιάδης. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη μπορούσε σε αυτή τη φάση να κάνει το 1-1 αλλά δεν το έκανε και στο 41′ ήρθε το 2-0 για τους γηπεδούχους με την κεφαλιά του Κουαμέ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Κρητικοί ήταν πιο δραστήριοι σε σχέση με το πρώτο και στο 64′ θα μπορούσαν να μπουν ξανά στο παιχνίδι καθώς ο Νους βγήκε τετ α τετ αλλά νικήθηκε από τον Αθανασιάδη, ο οποίος στο 75′ απέκρουσε και το δυνατό σουτ του Καραχάλιου εκτός περιοχής.

Ο Άρης σφράγισε τη νίκη στο 78′ με το 3-0 από τον Κουαμέ μετά την ασίστ του Γιαννιώτα, με τον ΟΦΗ να πετυχαίνει απλά το γκολ της τιμής, για το τελικό 3-1, με τον Νέιρα από το ύψος της περιοχής.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Πέρεθ (46’ Γιαννιώτας), Γένσεν (63’ Χόνγκλα), Ρόουζ, Ράτσιτς, Φρίντεκ, Φαντιγκά (70’ Τεχέρο), Γκαρέ (82’ Νινγκ), Ντούντου (63’ Μπουσαϊντ), Κουαμέ.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Αθανασίου, Σενγκέλια, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος (46’ Κωστούλας), Κανελλόπουλος (69’ Καραχάλιος), Ανδρούτσος (46’ Αποστολάκης), Φούντας (80’ Ρομάνο), Νους (76’ Νέιρα), Ισέκα.