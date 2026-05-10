Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει, σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, τα 95 χρόνια της ως ανεξάρτητου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, με ένα εντυπωσιακό airshow στην παραλία του Φλοίσβου, μπροστά από το ‘Αγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Πλήθος κόσμου έχει προσέλθει για να δει από κοντά το σύνολο των αεροπορικών μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα με εντυπωσιακούς σχηματισμούς αεροσκαφών να γεμίζουν τον Αττικό ουρανό.

Το κοινό έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά ένα πρόγραμμα πτήσεων με σύγχρονα αλλά και ιστορικά αεροσκάφη, σε μια επίδειξη που στόχο έχει να αναδείξει συνολικά τη διαχρονική σημασία της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η επίδειξη περιλαμβάνει πτήσεις από όλους τους τύπους των αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας συνδέοντας το παρελθόν – με τη συμμετοχή του ιστορικού Spitfire και των θρυλικών μαχητικών Phantom – με το παρόν και το μέλλον που αντιπροσωπεύουν, μεταξύ άλλων, τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και Rafale.

Επιπλέον, το «παρών» στον ουρανό της Αττικής δίνουν οι ομάδες αεροπορικών επιδείξεων «Ζευς» και «Δαίδαλος», καθώς και οι Red Arrows.