Αλλαγή του καιρού αναμένει την επόμενη εβδομάδα ο Σάκης Αρναούτογλου, μετά τις 22 Απριλίου, αρχικά στη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια στην υπόλοιπη, με βροχές, μπόρες και καταιγίδες.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει, το Σάββατο από τα Δωδεκάνησα μέχρι και το Καστελόριζο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες που θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα καλός καιρός, ωστόσο σε Δράμα, Καβάλα, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, θα υπάρξουν περάσματα από μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Στην ορεινή Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο θα υπάρξουν κάποια σύννεφα τα οποία ίσως δώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες μπόρες.

Την Κυριακή θα είναι καλός ο καιρός με κάποιες τοπικές μπόρες κυρίως στην ορεινή, ανατολική Μακεδονία, ορεινή Χαλκιδική, ορεινή Ήπειρο, ορεινή Θεσσαλία, ορεινή Στερεά και ορεινή Πελοπόννησο. Φαίνεται ότι ο καιρός βελτιώνεται στην υπόλοιπη χώρα.

Τη Δευτέρα η αστάθεια περιορίζεται, από την Τρίτη, όμως, θα αρχίσει να χαλάει ο καιρός κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, από το απόγευμα και μετέπειτα με αρκετές μπόρες και καταιγίδες.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν στα δυτικά και στα βόρεια υψηλές και το Σάββατο, στη νότια Ελλάδα πολύ ψύχρα. Την Κυριακή θα μαλακώσει ο καιρός και στον νότο, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και στην υπόλοιπη χώρα. Τη Δευτέρα βλέπουμε κοντά στους 20-22 βαθμούς, την Τρίτη θα ανέβει η θερμοκρασία με 23άρια και 24άρια, στη βόρεια όμως χώρα από το απόγευμα της Τρίτης θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία.

Στις 22 και 23 του μηνός κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε μία αλλαγή του καιρού στη βόρεια Ελλάδα προς το φθινοπωρινό και στις 24-25 αυτό το σύστημα θα περάσει και από την υπόλοιπη χώρα, δίνοντας κατά πάσα πιθανότητα βροχές, μπόρες και καταιγίδες, αλλά μετά τις 26-27 φαίνεται ότι θα ξαναβελτιωθεί ο καιρός, σημείωσε ακόμη.

Ο καιρός των επόμενων ημερών – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σάββατο 18-04-2026

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία γενικά αίθριος καιρός.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία όμως στα βόρεια και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και ανατολικά.

Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 19 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 22 με 23 και τοπικά στα δυτικά τους 24 βαθμούς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 19-04-2026

Στην νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα ηπειρωτικά σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα 20-04-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο δυτικοί βορειοδυτικοί και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τρίτη 21-04-2026

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από τις μεσημβρινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.