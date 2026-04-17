Ο Παναθηναϊκός πήρε άνετη νίκη απέναντι στην Αναντολού Εφές με σκορ 97-62, με τον Έργκιν Άταμαν να στέκεται μετά το τέλος της αναμέτρησης τόσο στην εμφάνιση της ομάδας του όσο και στο επόμενο κρίσιμο παιχνίδι με τη Μονακό για τα play-in της EuroLeague.

Ο τεχνικός των «πρασίνων» ξεκαθάρισε πως σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει χώρος για σκέψεις σχετικά με τα play-offs, τονίζοντας ότι όλη η προσοχή είναι στραμμένη αποκλειστικά στο ματς απέναντι στους Μονεγάσκους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός:

«Ήταν διαφορετικό παιχνίδι, έπρεπε για να έχουμε το πλεονέκτημα της έδρας στα play-in. Προφανώς δεν είμαι ευχαριστημένος που θα παίξουμε στα play-in, αλλά πρέπει να αποδεχτούμε την πραγματικότητα και να παρουσιαστούμε έτοιμοι για να πάρουμε την πρόκριση στα Playoffs.

Σήμερα παίξαμε καλό μπάσκετ σε κάποιες στιγμές. Ο Ρογκαβόπουλος είχε ένα καλό παιχνίδι, ο Λεσόρ ήταν καλός κάτω από το καλάθι. Η σεζόν συνεχίζεται, οι στόχοι μας είναι εκεί. Σε αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα θα παίξουμε με τη Μονακό, μια εξαιρετική ομάδα. Χρειαζόμαστε ένα γεμάτο γήπεδο. Θέλουμε να κερδίσουμε για να προετοιμαστούμε για τα Playoffs.

Πρέπει να συνεχίσουμε βήμα-βήμα. Ήταν πολύ σκληρή αυτή η κανονική διάρκεια για όλους. Οι ομάδες των play-in είναι πολύ δυνατές. Η Μπαρτσελόνα, ο Ερυθρός Αστέρας. Σκέφτομαι να κάνουμε το βήμα μπροστά στα Play in, δεν μπορώ να σκεφτώ τα Playoffs. Θα συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι της Τρίτης».