Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του αλλά δεν κατάφερε να μπει στην εξάδα των play off. Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν νίκησαν με 97-62 της Εφές στο «Telekom Center Athens» για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague και τερμάτισαν στην 7η θέση της βαθμολογίας.

Έτσι ο Παναθηναϊκός θα μπει στην οκτάδα μέσω της διαδικασίας των play in. Εκεί, θα αντιμετωπίσει την 8η Μονακό την ερχόμενη Τρίτη 21 Απριλίου, στο ΟΑΚΑ.

Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει τότε εξασφαλίζει οριστικά την 7η θέση και θα παίξει στα play off με την δεύτερη Βαλένθια για μια θέση στο Final 4.

Σε περίπτωση ήττας από τους Μονεγάσκους, οι «πράσινοι» θα έχουν και δεύτερη ευκαιρία στις 24 Απριλίου ξανά στο ΟΑΚΑ με τον νικητή του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας, για την 8η θέση, που οδηγεί σε διασταύρωμα με τον Ολυμπιακό.

Σε ό,τι αφορά τον αγώνα ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος από την αρχή μέχρι το τέλος του ματς και πήρε τη νίκη με κορυφαίους τους Ραγκαβόπουλο με 24 πόντους και Ναν με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 45-38, 71-43, 97-62