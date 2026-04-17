Στο προσκήνιο επανήλθε για τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Ματέους Μαρτινέλι όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του Τουρκικού Τύπου.

Συγκεκριμένα, στην γειτονική χώρα αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να ασχολείται με την περίπτωση του Βραζιλιάνου, ο οποίος παράλληλα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Μπεσίκτας.

Σύμφωνα με το «Fotospor», ο 24χρονος συζητάει με την Μπεσίκτας για νέο συμβόλαιο, αλλά η υπόθεση δεν έχει προχωρήσει και έτσι δεν αποκλείεται οι «ερυθρόλευκοι» να κάνουν τη δική τους κίνηση.

Ο παίκτης της Φλουμινένσε είχε συνδεθεί μεταγραφικά με τον Ολυμπιακό και στην περασμένη μεταγραφική περίοδο αυτή του Ιανουαρίου, με δημοσιεύματα από την Βραζιλία να αποκαλύπτουν πρόταση 12 εκατ. ευρώ που είχε απορριφθεί.