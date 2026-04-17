Ένα πειθαρχημένο τρίτο δεκάλεπτο κόντρα στην Εφές, απλοποίησε το έργο του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens και του εξασφάλισε με ρεκόρ 22-16 την έβδομη θέση, που του επιτρέπει να συνεχίσει την πορεία του προς τα πλέι οφ της Euroleague μέσα από τα Play In της διοργάνωσης, όπου θα βρει απέναντι του τη Μονακό (21/4, ΟΑΚΑ).

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έκανε το… χρέος του στην τελευταία αγωνιστική, πάει να παίξει εντός έδρας με δύο ευκαιρίες για να μπει στα πλέι-οφ, ωστόσο ο στόχος είναι να επιστρέψει στο τέλος της διαδρομής στο Final Four στο ΟΑΚΑ. Πώς θα το πετύχει; Σχολιάζει ο Χρήστος Καούρης στο Sportdog.gr