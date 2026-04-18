Μεγάλης έκτασης φωτιά την Παρασκευή εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς.

💥🔥Definitely a feast for the eyes! In Tuapse, they have been unable to extinguish a fire after a strike on the marine oil transshipment terminal for the second day. pic.twitter.com/1rw5GrYCJK — LX (@LXSummer1) April 17, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές, 224 πυροσβέστες με 56 οχήματα έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στις εγκαταστάσεις του Τιχορέτσκ, βορειοανατολικά της πόλης Κρασνοντάρ.

Πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία έχουν βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι είχε αναφέρει 15 πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις μόνο τον Μάρτιο.