Ένα αναπάντεχο «διπλό χτύπημα» από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ δέχεται η παραδοσιακή βρετανική παμπ, καθώς οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου ανησυχούν πλέον σοβαρά για την επάρκεια της αγαπημένης τους μπύρας. Η κρίση οφείλεται στην έλλειψη διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο είναι απαραίτητο για την παραγωγή ανθρακούχων ποτών και τροφίμων, αλλά και για τη λειτουργία των σφαγείων.



Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν που εκτόξευσε το ενεργειακό κόστος, αναγκάζοντας πολλά εργοστάσια παραγωγής διοξειδίου να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους. Ωστόσο, οι ρίζες του προβλήματος βρίσκονται σε μια αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία που υπέγραψε πέρυσι ο Τραμπ με τη Βρετανία. Η συμφωνία αυτή οδήγησε στο κλείσιμο μεγάλων εγχώριων μονάδων παραγωγής βιοαιθανόλης, οι οποίες παρήγαγαν το διοξείδιο ως παραπροϊόν, αφήνοντας τη χώρα εκτεθειμένη στις διεθνείς ελλείψεις.



Η βρετανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να επέμβει με ένα πακέτο στήριξης ύψους 100 εκατομμυρίων λιρών για να επαναλειτουργήσει επειγόντως εργοστάσιο στο Τισάιντ, προσπαθώντας να προλάβει το χειρότερο σενάριο που περιλαμβάνει άδεια ράφια και έλλειψη κρέατος.



Παρόλο που οι υπουργοί καθησυχάζουν το κοινό καλώντας τους πολίτες να απολαύσουν την μπίρα και το φαγητό τους κανονικά, οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ευζωία των ζώων και την οικονομική τους επιβίωση.



Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η Βρετανία παραμένει ευάλωτη επειδή δεν διδάχθηκε από προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις, με το «φάντασμα» των ελλείψεων να πλανιέται πάνω από την καθημερινότητα των πολιτών, σύμφωνα με το Politico.