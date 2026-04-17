Η ηθοποιός Νάντια Φαρές, η οποία είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις της το περασμένο Σάββατο σε πισίνα γυμναστηρίου στο Παρίσι και νοσηλευόταν έκτοτε σε κωματώδη κατάσταση, πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 57 ετών, όπως γνωστοποίησαν οι κόρες της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Νάντια Φαρές την Παρασκευή. Η Γαλλία έχασε μια σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά για εμάς ήταν πάνω απ’ όλα η μητέρα που μόλις χάσαμε», δήλωσαν η Σίλια και η Σάνα Τσάσμαν.

Το Σάββατο 11 Απριλίου, η Γαλλομαροκινή ηθοποιός Νάντια Φαρές μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο La Pitié-Salpêtrière σε κρίσιμη κατάσταση, αφού εντοπίστηκε αναίσθητη στον πυθμένα πισίνας σε αθλητικό συγκρότημα στο Παρίσι.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Le Parisien, ενδέχεται να υπέστη αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο. Το ενδεχόμενο αυτό ενισχύεται και από το ιατρικό της ιστορικό, καθώς στο παρελθόν είχε υποστεί ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος και είχε υποβληθεί σε σειρά καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων.

Τη στιγμή του περιστατικού, η Νάντια Φαρές κολυμπούσε με βατραχοπέδιλα και σανίδα.

Εντοπίστηκε ακίνητη στον πυθμένα της πισίνας από άλλο κολυμβητή, έπειτα από περίπου τρία έως τέσσερα λεπτά παραμονής κάτω από το νερό. Παρόντες προχώρησαν άμεσα σε προσπάθειες ανάνηψης, πριν φτάσουν οι διασώστες, οι οποίοι τη σταθεροποίησαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Κόρη μιας Μαροκινής και ενός Αρμένιου, η Νάντια Φαρές γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1968 στο Μαρακές του Μαρόκου, πριν μετακομίσει με την οικογένειά της στη Γαλλία και συγκεκριμένα στη Νίκαια. Αργότερα εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου γνώρισε έναν ατζέντη του κινηματογράφου, ο οποίος της έδωσε την ευκαιρία να περάσει από οντισιόν για μια ταινία. Η συνάντηση αυτή, όπως έχει ειπωθεί, ήταν εντελώς απρόσμενη. Αν και δεν επιλέχθηκε τότε, μια επόμενη δοκιμαστική συμμετοχή για επεισόδιο της σειράς «Navarro» της άνοιξε τον δρόμο για την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση το 1993.

Λίγους μήνες αργότερα απέκτησε τον πρώτο της κινηματογραφικό ρόλο, στην ταινία «They Never Forget» του Κριστόφ Φρανκ, όπου συμπρωταγωνίστησε με τους Τιερί Λερμίτ και Μαρύσκα Ντέτμερς. Αναφερόμενη σε εκείνη την εμπειρία, είχε δηλώσει στο podcast «On the microphone with Johanna Cohen» ότι επρόκειτο για μια καθοριστική στιγμή για την ίδια: «Ήταν πάνω απ’ όλα μια αποκάλυψη. Συνειδητοποίησα πόσο αγαπώ αυτό το επάγγελμα. Το να μπαίνεις στη ζωή τόσο δυνατών χαρακτήρων είναι ένα εξαιρετικό προνόμιο».

Η γνωριμία της με τον Μπέρνι Μπονβουαζέν αποδείχθηκε καθοριστική για την καριέρα της, καθώς υπό τη σκηνοθετική του καθοδήγηση συμμετείχε στις ταινίες «Les Démons de Jésus» και «Les Grandes Bouches», που κυκλοφόρησαν το 1997 και το 1998 αντίστοιχα. Ωστόσο, τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αναγνωρισιμότητά της είχε η ερμηνεία της στο θρίλερ «Les Rivières pourpres» το 2000, ενώ ιδιαίτερη απήχηση είχε και η συμμετοχή της στην ταινία δράσης «Nid de guêpes» του Φλοράν-Εμίλιο Σίρι το 2002.

Κατά τη δεκαετία του 2000, η Νάντια Φαρές έκανε ένα διάλειμμα από την υποκριτική. Στο διάστημα αυτό γνώρισε τον Αμερικανό παραγωγό Στιβ Τσάσμαν και εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες. Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τη Σάνα το 2002 και τη Σίλια το 2005. Από τότε, όπως η ίδια έχει δηλώσει, η προσωπική της ζωή αποτέλεσε προτεραιότητα. «Η δημιουργία οικογένειας ήταν πολύ σημαντική για μένα. Χρειαζόμουν να της αφιερωθώ πλήρως», είχε αναφέρει το 2021 στο TV Star, προσθέτοντας ότι «ούτε η καλύτερη ταινία στον κόσμο δεν θα μπορούσε να με πείσει να επιστρέψω στα γυρίσματα».

Η επιστροφή της στην υποκριτική ήρθε το 2016, μέσα από τη σειρά του Netflix «Marseille», όπου για δύο σεζόν υποδύθηκε τη Βανέσα ντ’Αμπράντες, πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου των Bouches-du-Rhône. Ακολούθησαν τηλεοπτικές συμμετοχές όπως οι σειρές «Sombres Terres» (2019), «La Promesse» και «Luther» το 2021, ενώ παράλληλα έκανε και επιλεκτικές εμφανίσεις στον κινηματογράφο.

Τον Ιανουάριο του 2026, στο Galas, είχε αποκαλύψει ότι εργαζόταν πάνω σε «μια κωμωδία δράσης με τα Studios TF1». Παράλληλα, είχε μιλήσει ανοιχτά για τα σοβαρά προβλήματα υγείας της, αποκαλύπτοντας ότι είχε υποβληθεί σε τρεις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο το 2007 λόγω ανευρύσματος, το οποίο χαρακτήρισε «ωρολογιακή βόμβα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί άμεσα». Όπως είχε σημειώσει χαρακτηριστικά, τέτοιες εμπειρίες σε αναγκάζουν να επαναπροσδιορίσεις τη ζωή σου: «Είναι στιγμές που σε κάνουν να συνειδητοποιείς ότι πρέπει να ζεις έντονα αυτή τη ζωή… Γεννιόμαστε για να μάθουμε να ζούμε, να μεγαλώνουμε και να είμαστε έτοιμοι να φύγουμε· η αποστολή είναι απλή, αλλά διαρκεί μια ολόκληρη ζωή».