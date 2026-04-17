Η Κίνα προχώρησε σε μια κίνηση στρατηγικής κυριαρχίας στον παγκόσμιο χάρτη των ορυκτών πόρων, δημοσιεύοντας τον πρώτο λεπτομερή «άτλαντα του βυθού» για τις Θάλασσες Μποχάι, την Κίτρινη και την Ανατολική Κινεζική Θάλασσα. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη και δείγματα από 20.000 τοποθεσίες για να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια σπάνιες γαίες, χαλκό και μαγγάνιο, δημιουργώντας έναν πολύτιμο οδηγό πλοήγησης για τον υποθαλάσσιο πλούτο.



Αυτή η κίνηση ενισχύει τον έλεγχο του Πεκίνου στην παγκόσμια αγορά, καθώς ήδη κατέχει πάνω από το 70% της εξόρυξης και το 80% της επεξεργασίας αυτών των κρίσιμων υλικών για την υψηλή τεχνολογία.



Η δημοσιοποίηση του χάρτη όμως δεν έχει μόνο οικονομικό χαρακτήρα αλλά και έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα. Οι περιοχές που χαρτογραφήθηκαν συμπίπτουν με ζώνες έντονης τριβής με την Ιαπωνία, ειδικά γύρω από τα νησιά Ντιαογιού ή Σενκάκου.



Η Κίνα φαίνεται να χρησιμοποιεί την επιστημονική τεκμηρίωση του βυθού για να ισχυροποιήσει την παρουσία της σε αμφισβητούμενα ύδατα, ενώ παράλληλα ισχυρίζεται ότι ο άτλαντας θα βοηθήσει στον καθορισμό οικολογικών ορίων για την προστασία του περιβάλλοντος.



Από την πλευρά της η Ιαπωνία δεν παρακολουθεί αμέτοχη τις εξελίξεις. Μετά τους αυστηρούς κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές που επιβλήθηκαν πρόσφατα, το Τόκιο επιταχύνει τις δικές του έρευνες για την ενεργειακή ανεξαρτησία του. Ιαπωνικές αποστολές κατάφεραν ήδη να εξορύξουν λάσπη πλούσια σε σπάνιες γαίες από βάθος 6.000 μέτρων κοντά στο νησί Μιναμιτόρι.



Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Ιαπωνίας να απεξαρτηθεί από τις κινεζικές εισαγωγές και να θωρακίσει την εφοδιαστική της αλυσίδα, καθώς ο βαθύς ωκεανός μετατρέπεται στο νέο μέτωπο του παγκόσμιου ανταγωνισμού ισχύος, σύμφωνα με τον ιστότοπο InterestingEngineering.com