Οι πτήσεις ανάμεσα στη Δομινικανή Δημοκρατία και την Αϊτή, που είχαν διακοπεί τον Μάρτιο του 2024 με απόφαση του Σάντο Ντομίνγκο εξαιτίας της επιδεινωμένης κατάστασης ασφαλείας στη γειτονική χώρα, αναμένεται να αρχίσουν και πάλι από τον Μάιο, όπως γνωστοποίησαν οι δύο χώρες που συνυπάρχουν στο νησί Ισπανιόλα.

«Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κινητικότητας, στην τόνωση των οικονομικών δεσμών και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων», σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση στα σύνορα μεταξύ αντιπροσωπειών των υπουργείων Εξωτερικών των δύο κρατών.