Ο Κώστας Τσιμίκας παραχωρήθηκε δανεικός από την Λίβερπουλ στην Ρόμα, με τον τεχνικό των «κόκκινων» Άρνε Σλοτ να αναφέρει πως ο Έλληνας αριστερός μπακ επιστρέφει στην ομάδα μετά το τέλος της σεζόν.

Ο τεχνικός των «κόκκινων» στην συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα με την Έβερτον είπε χαρακτηριστικά: «Πέρυσι κάναμε αρκετές μεταγραφές και γι’ αυτό κάναμε τόσες πολλές ανταλλαγές.

Σε τέσσερα μεταγραφικά παράθυρα είχαμε καθαρές δαπάνες 150 εκατομμυρίων λιρών. Αυτό λέει τι είδους ομάδα είμαστε. Ξέρουμε ότι αλλάζουμε τουλάχιστον δύο παίκτες, αλλά ο Τσιμίκας επιστρέφει.

Ο πρώτος στόχος είναι να δούμε πώς θα αντιδράσουμε στη θέση του Μο Σαλάχ, αν θέλουμε να τον αντικαταστήσουμε με παρόμοιο παίκτη ή αν θέλουμε να το κάνουμε διαφορετικά.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πιθανότητα να φύγουν πολλοί παίκτες. Φυσικά, υπάρχει και η περίπτωση του συμβολαίου του Kονατέ».