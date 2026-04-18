Αν κάποιος θυμάται την εμβληματική ταινία «Pulp Fiction» του 1994, πιθανότατα έχει στο μυαλό του τη σκηνή όπου ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον απαγγέλλει το εδάφιο Ιεζεκιήλ 25:17 πριν ανοίξει πυρ εναντίον των αντιπάλων του.

Όπως έγινε γνωστό, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ επικαλέστηκε πρόσφατα παρόμοια λόγια κατά τη διάρκεια θρησκευτικής εκδήλωσης στο Πεντάγωνο, θεωρώντας τα ιδιαίτερα εμπνευσμένα.

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα αποσπάσματα δεν προέρχονται αυτούσια από τη Βίβλο, αλλά από την κινηματογραφική εκδοχή που έγινε γνωστή μέσα από την ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο.

Σε δηλώσεις του, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι η προσευχή αυτή χρησιμοποιείται από πληρώματα A-10 πριν από αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Μάχης (CSAR), επισημαίνοντας ότι αποκαλείται «CSAR 25:17», σε αναφορά στο βιβλικό εδάφιο. Μάλιστα, απηύθυνε κάλεσμα στους παρευρισκόμενους να προσευχηθούν μαζί του, απαγγέλλοντας το συγκεκριμένο κείμενο.

Η αυθεντική εκδοχή του Ιεζεκιήλ 25:17, σύμφωνα με τη μετάφραση King James, είναι σαφώς πιο σύντομη και διαφορετική σε περιεχόμενο, γεγονός που αναδεικνύει την απόκλιση με τη γνωστή κινηματογραφική εκδοχή.

Η συγκεκριμένη παραλλαγή, που έγινε διάσημη μέσω του χαρακτήρα Τζουλς Γουίνφιλντ στην ταινία, έχει στην πραγματικότητα επηρεαστεί από παλαιότερο ιαπωνικό φιλμ πολεμικών τεχνών της δεκαετίας του 1970, με τίτλο «Bodyguard Kiba».

Έτσι, η αναφορά του Αμερικανού υπουργού φαίνεται να βασίστηκε σε μια διασκευή που έχει περάσει μέσα από διαφορετικά πολιτισμικά φίλτρα, προκαλώντας συζητήσεις και αντιδράσεις για την ακρίβεια του περιεχομένου που χρησιμοποιήθηκε.