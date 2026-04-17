Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, που εξακολουθεί να συγκλονίζει την Κεφαλονιά και να προκαλεί έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Ύστερα από μαραθώνιες απολογίες ενώπιον του ανακριτή, και οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή, με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, κακούργημα ιδιαίτερα σοβαρό, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και σε άλλα επίπεδα.

Ο 26χρονος και ο 23χρονος ήταν μαζί με τη Μυρτώ στο ίδιο δωμάτιο του ξενοδοχείου, ενώ ο 22χρονος υποστήριξε ότι βρισκόταν στον διπλανό χώρο. Παρά τον ισχυρισμό του, ο ανακριτής έκρινε ότι πρέπει και εκείνος να προφυλακιστεί.

Πηγές που επικαλείται το τοπικό μέσο ekefalonia.gr αναφέρουν ότι τα μέχρι τώρα ευρήματα, σε συνδυασμό με μαρτυρίες και οπτικοακουστικό υλικό, φαίνεται πως συνέβαλαν καθοριστικά στην απόφαση για την προφυλάκισή τους.

Η υπόθεση έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, προκαλώντας ταυτόχρονα έντονη οργή, με τους πολίτες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις και δικαίωση για τον άδικο χαμό της νεαρής.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες, επιδιώκοντας να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στα δικαστήρια, την ώρα που έγινε γνωστή η απόφαση για την προφυλάκιση των κατηγορουμένων στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς.

«Εγώ αγόρασα ναρκωτικά»

Ο 26χρονος, που στο παρελθόν είχε ασχοληθεί με την άρση βαρών, παραδέχθηκε πως ήταν εκείνος που προμηθεύτηκε δύο φορές ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες κατανάλωσαν στο δωμάτιο όπου βρισκόταν και η 19χρονη Μυρτώ. «Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση» ανέφερε κατά την απολογία του.

Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή Live You του ΣΚΑΪ, ο ίδιος τοποθέτησε χρονικά τη δεύτερη χρήση γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα, επισημαίνοντας ότι τότε άρχισε να επιδεινώνεται η κατάσταση της κοπέλας.

Σχετικά με το κόστος για την αγορά των ουσιών, υποστήριξε πως το ποσό καλύφθηκε από όλους όσοι βρίσκονταν εκεί και όχι αποκλειστικά από τον ίδιο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι εκείνος ήταν που ήρθε σε επαφή με τον προμηθευτή.

Συνεχίζοντας την απολογία του, ανέφερε ότι όταν αντιλήφθηκε πως η Μυρτώ δεν ήταν καλά, θεώρησε πως υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και προσπάθησε να τη βοηθήσει, βάζοντας το χέρι του στο στόμα της ώστε να μην «γυρίσει» η γλώσσα της. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι φέρει σημάδια από δαγκώματα στα δάχτυλά του και έχει ζητήσει ιατροδικαστική εξέταση για να επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός του.

Αναφερόμενος στον φίλο του που εμφανίστηκε τελευταίος στο δωμάτιο, υποστήριξε πως τον κάλεσε όταν είδε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται, προσθέτοντας ότι εκείνος βρισκόταν τυχαία σε διπλανό δωμάτιο, συγκεκριμένα στο 11, μαζί με μία κοπέλα.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε, ο φίλος του προπορεύτηκε, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, προκειμένου να ανοίξει τον δρόμο, ενώ ο ίδιος μετέφερε την 19χρονη στην αγκαλιά του.

Όπως είπε, την ακούμπησε σε ένα τοιχάκι και τη σκέπασε με παλτό που του έδωσε ο 22χρονος, μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια, την παρέδωσαν στους διασώστες για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο, επιμένοντας ότι δεν την εγκατέλειψαν σε καμία στιγμή.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ότι αρχικά είχε δηλώσει ψευδώς πως δεν βρισκόταν μαζί με την 19χρονη το βράδυ του περιστατικού.

«Μου χτύπησαν την πόρτα για να ζητήσουν βοήθεια»

Ο 22χρονος Αλβανός, που ήταν ο τελευταίος που μπήκε στο δωμάτιο όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, αναγνώρισε ότι γνωρίζει τον 26χρονο, ωστόσο αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τον 23χρονο και τη Μυρτώ.

Περιγράφοντας πώς βρέθηκε στο ξενοδοχείο εκείνο το βράδυ, υποστήριξε ότι επρόκειτο για σύμπτωση, καθώς είχε μεταβεί εκεί για να συναντήσει άλλο πρόσωπο που διέμενε στον χώρο λόγω των ημερών του Πάσχα, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα την κατηγορία σε βάρος του αβάσιμη.

«Δεν κατανάλωσα μαζί τους ούτε αλκοόλ ούτε έκανα χρήση. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 04:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια» ανέφερε, επισημαίνοντας σε άλλο σημείο: «Αν δείτε τις κλήσεις προκύπτει ότι δεν είχα καμία συνεννόηση μαζί τους πριν».

«Εγώ, δεν πήγα στο ξενοδοχείο επειδή είχα κανονίσει να βρεθώ με τους άλλους κατηγορούμενους ή την 19χρονη. Ναι, γνωρίζω τον 26χρονο, αλλά δεν πήγα στο ξενοδοχείο για να τους βρω. Έμενα σε άλλο δωμάτιο και πήγα για άλλο πρόσωπο που διέμενε εκεί τις ημέρες του Πάσχα. Δεν έχω καμία σχέση με τους άλλους κατηγορούμενους. Δεν κατανάλωσα μαζί τους ούτε αλκοόλ ούτε έκανα χρήση. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 04:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια.

Όντως, πήγα να βοηθήσω και είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά. Φαίνεται στο βίντεο ότι, όταν κατεβαίνω τις σκάλες , κρατάω το μπουφάν της 19χρονης. Περίμενα το ΕΚΑΒ, ήμουν εκεί, δεν έφυγα. Δεν τη γνωρίζω την κοπέλα. Αν δείτε τις κλήσεις προκύπτει ότι δεν είχα καμία συνεννόηση μαζί τους πριν. Δεν με αφορά τι έκαναν μέσα στο δωμάτιο, γιατί δεν ήμουν εκεί, παρά μόνο όταν με κάλεσαν για βοήθεια. Είναι άδικη η κατηγορία σε βάρος μου».