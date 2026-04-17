Βροντερό παρών θα δώσουν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, οι φίλαθλοι του ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον ΠΑΟΚ το επόμενο Σάββατο 25 Απριλίου.

Η Ηρακλειώτικη ΠΑΕ έκανε γνωστό ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για τον τελικό και οι 8.000 Κρητικοί μαζί με αυτούς που θα ταξιδέψουν χωρίς να έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, ώστε η ομάδα να κατακτήσει το τρόπαιο.

Να θυμίσουμε πως είναι η δεύτερη σερί χρονιά που ο ΟΦΗ αγωνίζεται στον τελικό, μετά το περσινό Κύπελλο που έπαιξε με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.