Η δήμαρχος του Άμστερνταμ, Φέμκε Χάλσεμα, προτείνει τη ρύθμιση της αγοράς σκληρών ναρκωτικών, όπως η κοκαΐνη και το έκσταση, ως τη μόνη λύση απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα. Σε συνέντευξή της στο AFP, τόνισε ότι ο «πόλεμος κατά των ναρκωτικών» έχει αποτύχει, καθώς οι τιμές παραμένουν σταθερές και τα κυκλώματα κερδίζουν δισεκατομμύρια, απασχολώντας το 80% του χρόνου της αστυνομίας.



Η Χάλσεμα οραματίζεται ένα σύστημα όπου η κοκαΐνη θα διατίθεται μέσω φαρμακείων ή ιατρικών οδών, αφαιρώντας τον έλεγχο από τους εγκληματίες.



Παρά τις αντιδράσεις από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, η ίδια υποστηρίζει πως η ποινικοποίηση των χρηστών δεν αποδίδει, φέροντας ως αρνητικό παράδειγμα τις ΗΠΑ. Υπογραμμίζει ότι η συζήτηση στην Ολλανδία παραμένει εγκλωβισμένη σε ηθικά διλήμματα, αγνοώντας την οικονομική και πρακτική διάσταση.



Προειδοποιεί μάλιστα ότι η χώρα μετατρέπεται σταδιακά σε «ναρκοκράτος», όπου το δικαστικό σύστημα λυγίζει υπό την πίεση της βίας, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για μια ελεγχόμενη και πολιτισμένη αγορά, σύμφωνα με το France24.