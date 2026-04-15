Αντί για τη «χρυσή ευκαιρία» που υποσχόταν η FIFA, οι ξενοδόχοι στις ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα. Οι τιμές των δωματίων κάνουν «βουτιά», καθώς το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου φαίνεται να απωθεί τους τουρίστες αντί να τους προσελκύει.

Βουτιά 30% στις τιμές των δωματίων

Σε πόλεις-οικοδεσπότες όπως η Ατλάντα, το Ντάλας, το Μαϊάμι, η Φιλαδέλφεια και ο Άγιος Φραγκίσκος, οι τιμές των δωματίων για τις ημέρες των αγώνων έχουν μειωθεί κατά το ένα τρίτο σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις. Η ζήτηση είναι πολύ χαμηλότερη από την αναμενόμενη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να δηλώνουν ότι πολλοί ιδιοκτήτες έχουν αρχίσει να «πανικοβάλλονται». Γιατί οι φίλαθλοι γυρίζουν την πλάτη; Σύμφωνα με αναλυτές και στελέχη της αγοράς, τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που το «όνειρο» του Μουντιάλ μετατρέπεται σε εφιάλτη για τον τουρισμό:

Εξωφρενικές τιμές εισιτηρίων : Ένας οπαδός χρειάζεται τουλάχιστον 6.900 δολάρια μόνο για εισιτήρια αν θέλει να ακολουθήσει την ομάδα του από την πρεμιέρα ως τον τελικό – ποσό πενταπλάσιο από το Μουντιάλ του Κατάρ.

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο πληθωρισμός : Η γεωπολιτική αστάθεια έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και των αεροπορικών εισιτηρίων, αναγκάζοντας τους ταξιδιώτες να περιορίσουν τα έξοδά τους.

Αντι-αμερικανικό αίσθημα: Η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Τραμπ, οι αυστηρές πολιτικές βίζας και η εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν έχουν «παγώσει» το ενδιαφέρον των ξένων επισκεπτών.

Η «ψυχρολουσία» από τη FIFA

Παρά τις υποσχέσεις του Τζάνι Ινφαντίνο για «εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες», η ίδια η FIFA προχώρησε σε ακυρώσεις χιλιάδων κρατήσεων που είχε δεσμεύσει για το τεχνικό προσωπικό και τις ομάδες, αφήνοντας τα ξενοδοχεία με τεράστιο αριθμό κενών δωματίων.



Οι λίγοι οπαδοί που αποφασίζουν τελικά να ταξιδέψουν, αναζητούν τρόπους να μειώσουν το κόστος. Τα βραχυχρόνια καταλύματα (τύπου Airbnb) υπερτερούν έναντι των ξενοδοχείων, καθώς παρέες οπαδών προτιμούν να μοιράζονται ένα σπίτι για να γλιτώσουν χρήματα.



Οι ελπίδες για μια τουριστική «εκτόξευση» που θα κάλυπτε τη χασούρα της πανδημίας φαίνεται να εξανεμίζονται. Πολλοί Ευρωπαίοι οπαδοί προτιμούν πλέον να περιμένουν το Μουντιάλ του 2030 σε Ισπανία και Πορτογαλία, αποφεύγοντας το δυσβάσταχτο κόστος και την πολιτική ένταση των ΗΠΑ, σύμφωνα με άρθρο των Financial Times.