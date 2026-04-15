Μια εκτεταμένη μυστική έρευνα του BBC αποκαλύπτει την ύπαρξη ενός «σκιώδους» δικτύου δικηγορικών γραφείων και συμβούλων που χρεώνουν χιλιάδες λίρες σε μετανάστες, προκειμένου να τους καθοδηγήσουν στο πώς να προσποιηθούν ότι είναι ομοφυλόφιλοι και να εξασφαλίσουν άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τα ευρήματα, άτομα των οποίων οι βίζες λήγουν λαμβάνουν ψευδείς ιστορίες κάλυψης και οδηγίες για την κατασκευή αποδεικτικών στοιχείων, όπως επιστολές υποστήριξης, φωτογραφίες και ιατρικές γνωματεύσεις, ώστε να υποβάλουν αίτηση ασύλου ισχυριζόμενοι ότι κινδυνεύουν στις χώρες καταγωγής τους, όπως το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι «όποιος εντοπιστεί να εκμεταλλεύεται το σύστημα θα αντιμετωπίσει το πλήρες βάρος του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης από τη χώρα». Το σύστημα ασύλου έχει σχεδιαστεί για την προστασία όσων δεν μπορούν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους λόγω κινδύνου, ωστόσο η έρευνα του BBC δείχνει ότι γίνεται συστηματική κατάχρησή του από νομικούς συμβούλους που αποκομίζουν οικονομικά οφέλη από μετανάστες που επιδιώκουν να παραμείνουν στη χώρα. Πρόκειται κυρίως για άτομα των οποίων έχουν λήξει οι φοιτητικές, εργασιακές ή τουριστικές βίζες και όχι για νεοαφιχθέντες μέσω παράτυπων οδών. Η συγκεκριμένη κατηγορία αντιπροσωπεύει πλέον το 35% των αιτήσεων ασύλου, οι οποίες ξεπέρασαν τις 100.000 το 2025.

Οι δημοσιογράφοι του BBC, προσποιούμενοι φοιτητές από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, κατέγραψαν περιπτώσεις όπου νομικοί σύμβουλοι προσέφεραν πλήρη καθοδήγηση για την υποβολή ψευδών αιτήσεων. Σε μία περίπτωση, δικηγορικό γραφείο ζήτησε έως και 7.000 λίρες, υποσχόμενο πολύ χαμηλή πιθανότητα απόρριψης. Σε άλλες περιπτώσεις, αιτούντες επισκέπτονταν γιατρούς προσποιούμενοι κατάθλιψη ή ακόμη και ψευδώς θετικοί στον HIV, ώστε να ενισχύσουν τον φάκελό τους. Σύμβουλος με εμπειρία άνω των 17 ετών φέρεται να δήλωσε ότι μπορεί να κανονίσει ακόμη και ψεύτικη ερωτική σχέση μεταξύ ατόμων για τη δημιουργία αποδεικτικών στοιχείων. Κατά τη διάρκεια συνάντησης σε κοινοτικό κέντρο στο Μπέκτον του ανατολικού Λονδίνου, περισσότεροι από 175 άνθρωποι συμμετείχαν σε εκδήλωση της οργάνωσης Worcester LGBT, η οποία δηλώνει ότι υποστηρίζει αιτούντες άσυλο που ανήκουν στην LGBT κοινότητα. Ωστόσο, παρευρισκόμενοι παραδέχθηκαν στον μυστικό ρεπόρτερ ότι «οι περισσότεροι δεν είναι ομοφυλόφιλοι», ενώ άλλος ανέφερε ότι «ούτε το 0,01% δεν είναι γκέι».

Η έρευνα οδήγησε στον Μαζεντούλ Χασάν Σακίλ, βοηθό δικηγόρου στο γραφείο Law & Justice Solicitors, και ιδρυτή της Worcester LGBT. Αν και αρχικά φάνηκε διστακτικός, ο δημοσιογράφος δέχθηκε κλήση από γυναίκα με το όνομα Τανίσα, η οποία εμφανίστηκε πρόθυμη να βοηθήσει στην υποβολή αίτησης ασύλου με βάση τον ισχυρισμό ότι είναι ομοφυλόφιλος. Όταν εκείνος της είπε ότι δεν είναι, εκείνη απάντησε ότι «κανείς δεν είναι πραγματικός» και ότι αυτή είναι «η μοναδική διέξοδος». Σε συνάντηση στο σπίτι της, η Τανίσα εξήγησε ότι θα ετοίμαζε έναν πλήρη φάκελο με φωτογραφίες από LGBT εκδηλώσεις, επιστολές υποστήριξης και κατασκευασμένες αποδείξεις σχέσεων. Δήλωσε ότι «δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί αν κάποιος είναι γκέι» και ότι το σημαντικό είναι το αφήγημα που παρουσιάζεται στις αρχές. Η ίδια ζήτησε 2.500 λίρες για τις υπηρεσίες της και ανέφερε ότι σε περίπτωση επιτυχίας ο αιτών θα μπορούσε να εργαστεί, να λάβει επιδόματα και ακόμη και να φέρει τη σύζυγό του, η οποία θα μπορούσε επίσης να υποβάλει ψευδή αίτηση ως λεσβία.

Η Τανίσα, η οποία δεν είναι αδειοδοτημένη σύμβουλος μετανάστευσης, φέρεται να παραδέχθηκε ότι αναλαμβάνει το «πεδίο εργασίας», δηλαδή τη δημιουργία αποδεικτικών στοιχείων, ενώ οι δικηγόροι περιορίζονται στη νομική καθοδήγηση. Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν και στα γραφεία της Law & Justice στο Ίλφορντ, όπου ο δημοσιογράφος συνάντησε και τον Σακίλ. Η ίδια υποστήριξε ότι η Worcester LGBT μπορεί να παρέχει επιστολές που ενισχύουν τις αιτήσεις ασύλου. Η ειδικός σε θέματα μετανάστευσης Άνα Γκονζάλες, με 30 χρόνια εμπειρίας, χαρακτήρισε τις πρακτικές αυτές παράνομες, σημειώνοντας ότι «διαπράττεται απάτη» και ότι τέτοιες ενέργειες δυσχεραίνουν τη θέση των πραγματικών προσφύγων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η απόδειξη βασίζεται σε προσωπικές αφηγήσεις. Η Τανίσα αρνήθηκε τις κατηγορίες, επικαλούμενη παρεξήγηση λόγω γλωσσικών δυσκολιών, ενώ ο Σακίλ δήλωσε ότι δεν γνώριζε για τέτοιες πρακτικές. Η Worcester LGBT ανακοίνωσε ότι διερευνά την υπόθεση και ότι η ίδια δεν έχει αποφασιστικό ρόλο.

Το Law & Justice Solicitors υποστήριξε ότι δεν υπάρχει επαγγελματική σχέση με την Τανίσα και ότι εξετάζει πιθανή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα γραφεία του. Παράλληλα, άλλος σύμβουλος, ο Ακίλ Αμπάσι από το γραφείο Connaught Law, φέρεται να προσέφερε καθοδήγηση για τη δημιουργία ψευδών αποδεικτικών στοιχείων έναντι 7.000 λιρών, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για επισκέψεις σε γκέι κλαμπ και εξεύρεση ατόμου που θα υποδυθεί τον σύντροφο του αιτούντος. Το φαινόμενο φαίνεται να είναι εκτεταμένο.

Ο Ετζέλ Χαν, ιδρυτής του Muslim LGBT Network στο Λούτον, δήλωσε ότι πρόκειται για «τεράστιο πρόβλημα», αποκαλύπτοντας ότι του έχουν προσφέρει χρήματα για επιστολές υποστήριξης, κάτι που αρνήθηκε. Ο ίδιος ανέφερε ότι κάποιοι του είπαν ανοιχτά ότι δεν είναι γκέι αλλά θέλουν να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, το 2023 καταγράφηκαν 3.430 αρχικές αποφάσεις για αιτήσεις ασύλου λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και περίπου 1.400 νέες αιτήσεις. Το 42% προερχόταν από Πακιστανούς υπηκόους, παρότι αυτοί αποτελούν μόλις το 6% του συνόλου των αιτήσεων ασύλου. Σχεδόν τα δύο τρίτα των αιτήσεων αυτών εγκρίθηκαν σε πρώτο στάδιο. Μαρτυρία άνδρα με το ψευδώνυμο Άλι αποκαλύπτει ότι του προτάθηκε να υποβάλει ψευδή αίτηση, να επισκεφθεί γιατρό προσποιούμενος κατάθλιψη και να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία μέσω συμμετοχής σε εκδηλώσεις και επισκέψεων σε γκέι κλαμπ. Μετά από πολυετείς αποτυχημένες προσπάθειες και κόστος άνω των 10.000 λιρών, επέστρεψε στο Πακιστάν το 2019. Ανέφερε ωστόσο ότι φίλοι του κατάφεραν να εξασφαλίσουν άσυλο με παρόμοιο τρόπο, να φέρουν τις συζύγους τους και να δημιουργήσουν οικογένειες.

Η βουλευτής των Εργατικών Τζο Γουάιτ κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα και να διερευνήσει την υπόθεση, τονίζοντας ότι τα στοιχεία πρέπει να οδηγηθούν στην αστυνομία. Παράλληλα, ζήτησε περιορισμούς στις φοιτητικές βίζες από το Πακιστάν, όπως έχει ήδη συμβεί με άλλες χώρες. Το υπουργείο Εσωτερικών υπογραμμίζει ότι η υποβολή ψευδών αιτήσεων αποτελεί ποινικό αδίκημα που μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση και απέλαση, ενώ επισημαίνει ότι το σύστημα διαθέτει μηχανισμούς ελέγχου για την αποτροπή καταχρήσεων. Τον Μάρτιο, η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ ανακοίνωσε αλλαγές που προβλέπουν προσωρινή προστασία για τους αιτούντες άσυλο, με επανεξέταση κάθε 30 μήνες. Παρά τις αλλαγές, η Τανίσα εμφανίστηκε βέβαιη ότι δεν θα επηρεαστούν οι ψευδείς αιτήσεις, προτρέποντας τον δημοσιογράφο να κινηθεί άμεσα. Κλείνοντας τη συνάντηση, του ζήτησε να της φέρει και άλλους ενδιαφερόμενους στο μέλλον.