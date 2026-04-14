Μπορούν οι φιλίες να επηρεάσουν το πόσα χρήματα θα βγάζετε στη ζωή σας; Σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα, η απάντηση είναι «ναι» — και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Η οικονομική κατάσταση των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρέφεστε φαίνεται να αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικονομική σας εξέλιξη.

Ο οικονομολόγος του Harvard University, Raj Chetty, ανέλυσε μαζί με την ομάδα του δεδομένα από 72,2 εκατομμύρια χρήστες του Facebook, ηλικίας 25 έως 44 ετών.

Μέσα από την έρευνα προέκυψαν τρεις βασικές μορφές «κοινωνικού κεφαλαίου»:

Economic connectedness (οικονομική διασύνδεση): επαφή ατόμων χαμηλού εισοδήματος με άτομα υψηλότερου εισοδήματος

πόσο «δεμένοι» είναι οι φίλοι μεταξύ τους

Civic engagement (κοινωνική συμμετοχή): συμμετοχή σε οργανώσεις και δράσεις

Το βασικό συμπέρασμα; Από όλες τις παραπάνω παραμέτρους, μόνο η πρώτη —οι φιλίες με άτομα υψηλότερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου— συνδέεται ουσιαστικά με την ανοδική οικονομική κινητικότητα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα όπου έχουν επαφή με πιο εύπορους ανθρώπους έχουν σημαντικά καλύτερες οικονομικές προοπτικές.

Συγκεκριμένα τα εισοδήματά τους αυξάνονται κατά μέσο όρο έως και 20% στην ενήλικη ζωή, έχουν περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και αναπτύσσουν δίκτυα που οδηγούν σε καλύτερες θέσεις εργασίας

Το χαρακτηριστικό παράδειγμα δύο πόλεων

Για να εξηγήσουν τα αποτελέσματα, οι επιστήμονες σύγκριναν τη Μινεάπολη με την Ιντιανάπολη.

Στη Μινεάπολη, τα άτομα χαμηλότερου εισοδήματος έχουν περισσότερες κοινωνικές επαφές με άτομα υψηλότερου εισοδήματος. Αντίθετα, στην Ινδιανάπολη αυτό συμβαίνει πολύ λιγότερο. Μέχρι τα 35 τους, οι νέοι στη Μινεάπολη φτάνουν εισοδήματα περίπου 34.300 δολάρια και στην Ινδιανάπολη, το αντίστοιχο ποσό περιορίζεται στα 24.700 δολάρια

Αν και η «συνταγή» φαίνεται απλή, στην πράξη δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί. Οι ερευνητές εντόπισαν το λεγόμενο φαινόμενο “friending bias”, δηλαδή την τάση των ανθρώπων να κάνουν φίλους με άτομα παρόμοιας κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Οι λόγοι είναι κυρίως δομικοί,. όπως το ότι οι περισσότεροι δημιουργούν φιλίες στη γειτονιά τους, τα άτομα υψηλότερου εισοδήματος κοινωνικοποιούνται κυρίως στο πανεπιστήμιο και ακόμα και σε κοινά περιβάλλοντα (όπως το κολέγιο), οι κοινωνικές ομάδες παραμένουν «κλειστές».,

Σύμφωνα με τον Raj Chetty, η λύση δεν βρίσκεται μόνο στις προσωπικές επιλογές, αλλά και στις πολιτικές που ενισχύουν την κοινωνική ανάμειξη.

Μεταξύ άλλων προτείνονται πολιτικές για πιο προσιτή στέγαση, αναδιαμόρφωση σχολικών περιφερειών και προγράμματα μεταφοράς μαθητών ώστε να φοιτούν σε μικτές κοινωνικά σχολικές μονάδες.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος της καθοδήγησης (mentoring) και των επαγγελματικών δικτύων.