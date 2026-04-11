Η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν σε ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) με την κάθε πλευρά να ανταλλάσσει σήμερα 11 Απριλίου 175 αιχμαλώτους.

Τη σχετική είδηση γνωστοποίησε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ουκρανία υποδέχτηκε 175 οπλίτες της και επτά αμάχους που απελευθέρωσε η Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες υπερασπίστηκαν την χώρα τους σε διαφορετικά μέτωπα από την ανατολή μέχρι το νότο, προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι από αυτούς κρατούνταν στη Ρωσία από το 2022.