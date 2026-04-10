Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εαρινοί και οι θερινοί μήνες θα είναι δύσκολοι για την Ουκρανία, καθώς θα αντιμετωπίσει πίεση στο πεδίο της μάχης και σε διπλωματικό επίπεδο για να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι εταίροι της Ουκρανίας έχουν ζητήσει από το Κίεβο να περιορίσει τα πλήγματά του στον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα καθώς οι διεθνείς τιμές εκτοξεύθηκαν λόγω του πολέμου στο Ιράν και της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Δεν κατονόμασε τους εταίρους αυτούς.

Ωστόσο, δήλωσε ότι «εάν η Ρωσία θέλει αποκλιμάκωση, θα πρέπει να σταματήσει τις δικές της επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές» και συμφώνησε στην επανέναρξη τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών, με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι οι ΗΠΑ είναι αυτή τη στιγμή απρόθυμες να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία.

«Αυτή η εαρινή-θερινή περίοδος θα είναι αρκετά δύσκολη πολιτικά και διπλωματικά. Ίσως υπάρξει πίεση στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους, σε σχόλια που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το γραφείο του. «Θα υπάρξει επίσης πίεση στο πεδίο της μάχης».

«Πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο για εμάς ως τον Σεπτέμβριο».

Ο Ζελένσκι επανέλαβε το κάλεσμά του για περισσότερη διεθνή πίεση στη Ρωσία. Με την εκεχειρία δύο εβδομάδων που ανακοινώθηκε την Τρίτη από τις ΗΠΑ και το Ιράν, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι οι αμερικάνικες κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο –που προσωρινά χαλάρωσαν εν μέρει στη διάρκεια της σύγκρουσης– θα επιβληθούν ξανά πλήρως.

Τον Μάρτιο, οι ΗΠΑ εξαίρεσαν από τις αμερικανικές κυρώσεις για διάστημα 30 ημερών την πώληση ρωσικού αργού και πετρελαϊκών προϊόντων που ήταν ήδη φορτωμένα σε πλοία, σε μια προσπάθεια να σταθεροποιηθούν οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας, στις οποίες έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή ο πόλεμος στο Ιράν.

Εταίροι ζητούν από την Ουκρανία να περιορίσει τα πλήγματα στο ρωσικό πετρέλαιο

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία έχει αυξήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, με στόχο να πλήξει τα πετρελαϊκά έσοδα της Ρωσίας καθώς η Μόσχα ευνοείται από το άλμα των τιμών του αργού και τη χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων.

Ο ουκρανικός στρατός έχει αναλάβει την ευθύνη για περισσότερες από 10 επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, με τα πιο σημαντικά πλήγματα να σημειώνονται στα ρωσικά λιμάνια Ουστ-Λούγκα και Πριμόρσκ, στη Βαλτική, που αποτελούν τις μεγαλύτερες πύλες εξαγωγής πετρελαίου της χώρας.

«Οι Ρώσοι έχουν πλέον σοβαρά προβλήματα με κάποιες από τις εγκαταστάσεις τους. Ύστερα από κάθε πλήγμα στον ενεργειακό μας τομέα, απαντάμε -αυτό είναι απολύτως δίκαιο. Εάν οι Ρώσοι θέλουν να σταματήσει αυτό, τότε πρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις τους, και τότε θα ενεργήσουμε με τον ίδιο τρόπο».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι κατά τον αποκλεισμό από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ, οι εταίροι της Ουκρανίας της ζήτησαν να περιορίσει τα πλήγματά της κατά ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, αλλά απάντησε ότι το ρωσικό πετρέλαιο δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διεθνή αγορά.

Εάν η Ρωσία θέλει αποκλιμάκωση, μέσα στους επόμενους τρεις μήνες θα πρέπει να διεξαχθούν τριμερείς συνομιλίες για το πώς να τερματιστεί ο πόλεμος διπλωματικά, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Οι τρεις γύροι τριμερών συνομιλιών που έχουν πραγματοποιηθεί φέτος δεν έχουν οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο, με την Ουκρανία να αρνείται να δεχθεί την απαίτηση της Ρωσίας να εγκαταλείψει το Κίεβο τις εναπομείνασες περιοχές της ανατολικής περιφέρειας Ντονμπάς, τις οποίες η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι συγκρούσεις μαίνονται κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, που ξεπερνά τα 1.200 χιλιόμετρα, ενώ τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία αυξάνουν τις επιθέσεις τους με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) σε στόχους μακριά από τις γραμμές του μετώπου.