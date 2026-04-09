Ο Πρίγκιπας Χάρι φέρεται να ήταν διστακτικός να αποχωρήσει από τη βασιλική οικογένεια, αλλά δεν είχε πολλές επιλογές, καθώς η γιαγιά του, Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, του έθεσε ένα σαφές τελεσίγραφο.

Στο νέο του βιβλίο «Queen Elizabeth II», ο συγγραφέας και φίλος της βασιλικής οικογένειας, Hugo Vickers, αποκαλύπτει την αυξανόμενη πίεση που ένιωθε ο Δούκας του Σάσεξ πριν από την απόφασή του να αποσυρθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ.

Όπως σημειώνει ο Vickers, όταν ο Χάρι και η Μέγκαν μετακόμισαν το 2019 από το Λονδίνο στον Καναδά, ο Χάρι ήθελε να συζητήσει με τη Βασίλισσα μια «ενδιάμεση» λύση: να είναι οικονομικά ανεξάρτητος αλλά ταυτόχρονα να συνεχίσει να συμμετέχει στα βασιλικά καθήκοντα.

Η «όλα ή τίποτα» επιλογή στο Σάντρινγκχαμ

Στις αρχές του 2020, οι τρεις κορυφαίοι ιδιωτικοί γραμματείς της Βασίλισσας – Sir Edward Young, Sir Clive Alderton και Simon Case – συνάντησαν τον Πρίγκιπα στο Σάντρινγκχαμ για να καταρτίσουν πρόταση. Η απάντηση που έλαβε ήταν ξεκάθαρη: «ή όλα ή τίποτα».

Έτσι, ο Χάρι επέστρεψε στον Καναδά, επιλέγοντας – έστω και απρόθυμα – την πλήρη αποχώρηση από τα βασιλικά του καθήκοντα. Τον Ιανουάριο του 2020, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ ανακοίνωσαν επίσημα την αποχώρησή τους, εγκαθιστώντας μόνιμα την οικογένειά τους στην Καλιφόρνια λίγους μήνες αργότερα.

Μετά την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του Χάρι «Spare» το 2023, το ζευγάρι κλήθηκε να εγκαταλείψει και επίσημα την κατοικία του στο Frogmore Cottage, την οποία τους είχε παραχωρήσει η Βασίλισσα.

Η τελευταία επιθυμία της Βασίλισσας Ελισάβετ

Λίγο πριν τον θάνατό της το 2022, η Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ ήθελε όλα τα δισέγγονά της να την επισκεφθούν στο Μπαλμόραλ για να περάσουν χρόνο μαζί της και να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις. Ο Χάρι και η Μέγκαν ταξίδεψαν στο Λονδίνο με τα παιδιά τους, τον Πρίγκιπα Άρτσι και την Πριγκίπισσα Λίλιμπετ, ώστε να ικανοποιήσουν την τελευταία της επιθυμία.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια καταγράφηκε στην κηδεία της Βασίλισσας τον Σεπτέμβριο του 2022, στο Ουίνδσορ, σηματοδοτώντας την οριστική απομάκρυνση από τα βασιλικά καθήκοντα και την έναρξη της νέας τους ζωής στις ΗΠΑ.