Στιγμές αγωνίας έζησε το πρωί της Τετάρτης το Ρίο ντε Τζανέιρο, όταν μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο εμβληματικό Ποδηλατοδρόμιο (Velodrome) του Ολυμπιακού Πάρκου. Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση και γιγαντιαία, καθώς στο σημείο έσπευσαν 80 πυροσβέστες με 20 οχήματα για να αποτρέψουν μια ολοκληρωτική καταστροφή.



Σώθηκε το Ολυμπιακό Μουσείο και η πίστα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί στο εσωτερικό του κτιρίου. Οι φλόγες περιορίστηκαν κυρίως στην ειδική υφασμάτινη επένδυση της οροφής, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρντο Καβαλιέρε, εμφανίστηκε καθησυχαστικός στις δηλώσεις του, τονίζοντας:

Η στατική δομή του Ποδηλατοδρομίου δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η αγωνιστική πίστα παρέμεινε ανέπαφη.

Το Ολυμπιακό Μουσείο, που φιλοξενεί πάνω από 1.000 εκθέματα, υπέστη μόνο ελάχιστες ζημιές σε ένα μικρό τμήμα του, οι οποίες είναι πλήρως αποκαταστάσιμες.

Το «κακό παρελθόν» και η πιθανή αιτία

Αν και τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση, το συγκεκριμένο στάδιο έχει μια παράξενη προϊστορία με φωτιές στην οροφή του. Το 2017 είχαν σημειωθεί δύο παρόμοια περιστατικά, τα οποία προκλήθηκαν από ιπτάμενα φαναράκια που έπεσαν πάνω στο κτίριο.



Το Ποδηλατοδρόμιο, που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, αποτελεί σήμερα τη βασική έδρα προπόνησης των εθνικών ομάδων ποδηλασίας και άρσης βαρών της Βραζιλίας, αποτελώντας έναν από τους λίγους χώρους της ολυμπιακής κληρονομιάς που παραμένουν σε πλήρη λειτουργία, όπως μεταδίδει το AP.

