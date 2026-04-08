Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε νωρίτερα σήμερα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ (Handelsblatt, BILD), τα οποία επικαλούνται κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η συνομιλία των δύο ηγετών αφορούσε την κατάπαυση του πυρός στον Περσικό Κόλπο και τις διπλωματικές προσπάθειες για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ. «Ο καγκελάριος ήθελε να σχηματίσει μια εικόνα για την πρόοδο της διπλωματίας. Ήταν ένα φιλικό και σύντομο τηλεφώνημα», το οποίο όμως δεν αφορούσε πιθανή εμπλοκή της Γερμανίας στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει η BILD.