Ο επικεφαλής της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ επέκρινε σκληρά σήμερα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που συνήφθη ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι απέτυχε στους στόχους του πολέμου.

«Ουδέποτε σ’ ολόκληρη την ιστορία μας δεν είχαμε γνωρίσει μια τέτοια πολιτική καταστροφή», έγραψε στο Χ εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι «δεν ζητήθηκε καν η γνώμη του Ισραήλ όταν ελήφθησαν αποφάσεις που αφορούν τα θεμέλια της εθνικής ασφάλειάς μας».

«Ο στρατός έφερε σε πέρας όλα όσα του ζητήθηκαν και ο πληθυσμός επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, όμως ο Νετανιάχου απέτυχε στρατηγικά και δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους που είχε ο ίδιος θέσει», πρόσθεσε.