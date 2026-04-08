Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιοχή Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της νύχτας Τρίτης προς Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ.

«Στο χωριό Μπαλάμπινε, κατοικίες και άλλα κτίρια καταστράφηκαν και υπέστησαν ζημιές ως αποτέλεσμα της επίθεσης και ξέσπασαν πυρκαγιές», ανέφερε ο αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι «το πτώμα αποβιώσαντος βρέθηκε κάτω από τα συντρίμμια σπιτιού».

Ο κ. Φεντόροφ ανέφερε κατόπιν ότι 47χρονη τραυματίστηκε και της προσφέρθηκαν φροντίδες έπειτα από πλήγμα σε συνεταιρισμό που διαχειρίζεται χώρους στάθμευσης, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά.

Στην περιοχή Βέλικι Μπουρλούκ της περιφέρειας Χαρκόβου, ρωσικός βομβαρδισμός κατέστρεψε το ιστορικό αρχοντικό Ντονέτς-Ζαχάρζεφσκι, ένα αρχιτεκτονικό μνημείο του 19ου αιώνα που ολοκληρώθηκε περίπου το 1835. Το κτίριο είχε αντέξει δύο παγκόσμιους πολέμους, καθιστώντας την καταστροφή του ιδιαίτερα συμβολική.

Ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι πυροσβεστικές ομάδες προσπαθούσαν επί ώρες να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες, ενώ υπήρχε κίνδυνος νέων επιθέσεων. Οι αρχές επιχείρησαν να σώσουν ό,τι ήταν δυνατό από το μνημείο, ενώ η πλήρης έκταση των ζημιών αξιολογείται ακόμα.

Η Ζαπορίζια, μεγάλη, βιομηχανική πόλη, όχι μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο νότιο τμήμα της χώρας, υφίσταται σχεδόν καθημερινά ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Σχεδόν καθημερινά, αφότου ο ρωσικός στρατός προχώρησε σε εισβολή στην ουκρανική επικράτεια στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2022, σκοτώνονται άμαχοι στην Ουκρανία σε βομβαρδισμούς της Ρωσίας. Σε αντίποινα, οι δυνάμεις του Κιέβου εξαπολύουν επιθέσεις στη ρωσική επικράτεια, που προκαλούν επίσης απώλειες στις τάξεις των αμάχων.