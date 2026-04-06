Οι αρχές της ρωσικής δημοκρατίας του Νταγκεστάν ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον πέντε άτομα σκοτώθηκαν και χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, έπειτα από πλημμύρες και κατολισθήσεις που σάρωσαν την περιοχή το σαββατοκύριακο.

Σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται ολόκληρα χωριά που μετατράπηκαν σε απέραντες λίμνες σε αυτήν την περιοχή του Καυκάσου, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Αζερμπαϊτζάν.

Cities are sinking, there is no electricity. — big ben (@alternative_war) April 5, 2026

Ένα βίντεο δείχνει την κατάρρευση τμήματος πολυώροφης πολυκατοικίας στην Μαχατσκαλά, πρωτεύουσα του Νταγκεστάν.

It follows heavy rains in southern Russia, but many are angry at lack of investment a Hep A outbreak + power cuts. pic.twitter.com/dlX0F2FGxG — Tim White (@TWMCLtd) April 5, 2026

Τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από χειμάρρους, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ανακοίνωσε η Επιτροπή Έρευνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε εξαιτίας κατολίσθησης, σύμφωνα με το υπουργείο διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

🔴 After a Dam overflow more than 4,000 people are being evacuated due to the threat of flooding in Dagestan, Russia pic.twitter.com/wJ1ILpXUpI — Breaking X (@BreakingXAlerts) April 5, 2026

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω διακοπών της ηλεκτροδότησης, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Major flooding hits Makhachkala, Dagestan, Russia yet again… pic.twitter.com/NhXgqia1sX — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 5, 2026

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Καταστροφικές πλημμύρες είχαν πλήξει ήδη το Νταγκεστάν την προηγούμενη εβδομάδα, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και αναγκάζοντας τις αρχές να κηρύξουν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.