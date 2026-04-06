Οι αρχές της ρωσικής δημοκρατίας του Νταγκεστάν ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον πέντε άτομα σκοτώθηκαν και χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, έπειτα από πλημμύρες και κατολισθήσεις που σάρωσαν την περιοχή το σαββατοκύριακο.
Σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται ολόκληρα χωριά που μετατράπηκαν σε απέραντες λίμνες σε αυτήν την περιοχή του Καυκάσου, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Αζερμπαϊτζάν.
Ένα βίντεο δείχνει την κατάρρευση τμήματος πολυώροφης πολυκατοικίας στην Μαχατσκαλά, πρωτεύουσα του Νταγκεστάν.
A block of flats sank, despairingly, in regional capital Makhachkala.
It follows heavy rains in southern Russia, but many are angry at lack of investment a Hep A outbreak + power cuts. pic.twitter.com/dlX0F2FGxG
Τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από χειμάρρους, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ανακοίνωσε η Επιτροπή Έρευνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε εξαιτίας κατολίσθησης, σύμφωνα με το υπουργείο διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
🔴 After a Dam overflow more than 4,000 people are being evacuated due to the threat of flooding in Dagestan, Russia
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω διακοπών της ηλεκτροδότησης, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.
Major flooding hits Makhachkala, Dagestan, Russia yet again…
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.
Καταστροφικές πλημμύρες είχαν πλήξει ήδη το Νταγκεστάν την προηγούμενη εβδομάδα, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και αναγκάζοντας τις αρχές να κηρύξουν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Destructive flooding is currently occurring in Khasavyurt, Dagestan, Russia.