Η Μπράγκα και η Μπέτις έμειναν στο 1-1 στον πρώτο αγώνα για τους προημιτελικούς του Europa League και η πρόκριση στους ημιτελικούς θα κριθεί στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στην Ισπανία.

Οι Πορτογάλοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με τον Γκρίλιτς, για να απαντήσουν οι Ισπανοί στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 61′ με πέναλτι του Ερνάντες.

Από εκεί και πέρα, παρά τις προσπάθειες από τη μία ή την άλλη πλευρά, δεν μπήκε κάποιο άλλο γκολ και το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Όποια ομάδα προκριθεί στους ημιτελικούς, θα αντιμετωπίσει εκεί όποια προκριθεί από το ζευγάρι Φράιμπουργκ – Θέλτα.