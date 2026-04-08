Υπέκυψε ο 86χρονος πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Τουρλίτης, ιερέας στις Στέρνες Ακρωτηρίου, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε τροχαίο που σημειώθηκε το Σάββατο 21/3 στον δρόμο προς τις Στέρνες.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Ο ιερέας νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Χανίων όπου άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Μ. Τετάρτης 8/4.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο συνέβη όταν από άγνωστο λόγο το αυτοκίνητο που οδηγούσε με κατεύθυνση τις Στέρνες έφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε τοιχίο στο ύψος του Παζινού Ακρωτηρίου.

Ο παπά Γιάννης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και παρά του ότι είχε συνταξιοδοτηθεί συνέχιζε να ιερουργεί στο χωριό του.

Η κηδεία του θα γίνει την Μ. Πέμπτη 9/4 και ώρα 1 μμ στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις Στέρνες Ακρωτηρίου όπου θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία και στο εκεί κοιμητήριο όπου θα ταφεί.

Η σορός του εκλιπόντα θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 8 το πρωί.

Η οικογένειά του παρακαλεί να μην κατατεθούν στέφανα.