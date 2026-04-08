Σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των τσιγάρων προμηνύει η επικείμενη αναθεώρηση της φορολογίας καπνικών προϊόντων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των αλλαγών.

Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η τιμή ενός πακέτου δημοφιλών τσιγάρων στη χώρα μας θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 6,50 ευρώ, από περίπου 4,60 ευρώ που κοστίζει σήμερα, εφόσον εφαρμοστεί το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού, μόλις πάνω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται στην Ε.Ε.

Μαζί με χώρες όπως η Κύπρος, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία, θα χρειαστεί να προχωρήσει σε αυξήσεις που ενδέχεται να ξεπεράσουν το 80% στους ελάχιστους συντελεστές, προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με τα νέα δεδομένα.

Ενδεικτικά, η Ελλάδα κατατάσσεται μόλις στην 24η θέση στην Ε.Ε. ως προς τον ειδικό φόρο ανά πακέτο 20 τσιγάρων, ο οποίος ανέρχεται σε 2,74 ευρώ.

Πρωταθλήτρια στο κάπνισμα η Ελλάδα

Τα στοιχεία κατανάλωσης αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη εικόνα, καθώς οι Έλληνες καπνιστές καταναλώνουν κατά μέσο όρο 18,13 τσιγάρα ημερησίως – το υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε.

Το 36% του πληθυσμού δηλώνει χρήση προϊόντων καπνού, έναντι 24% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν τα επιχειρήματα υπέρ της αύξησης της φορολογίας, με στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης.

Την ίδια ώρα, στο τραπέζι βρίσκεται και το ζήτημα της αύξησης του παράνομου εμπορίου, που ήδη αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι περίπου 2,5 δισεκατομμύρια παράνομα τσιγάρα διακινούνται ετησίως, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 17,5% της συνολικής κατανάλωσης. Συνολικά, η αγορά αγγίζει τα 14,3 δισεκατομμύρια τσιγάρα τον χρόνο, δηλαδή περίπου 714 εκατομμύρια πακέτα.

Τι σημαίνουν οι αλλαγές για καταναλωτές και αγορά

Η πιθανή αύξηση της τιμής έως τα 6,50 ευρώ ανά πακέτο αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τους καταναλωτές, αλλά και να αναδιαμορφώσει την αγορά καπνικών προϊόντων.

Από τη μία πλευρά, στόχος των ευρωπαϊκών πολιτικών είναι η μείωση του καπνίσματος. Από την άλλη, παραμένει έντονη η ανησυχία ότι η αύξηση των τιμών μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση της παράνομης διακίνησης.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και από την αγορά.