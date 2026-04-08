Η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε με 2-0 τη Μπαρτσελόνα εκτός έδρας και η Παρί Σεν Ζερμέν επιβλήθηκε της Λίβερπουλ με το ίδιο σκορ, εντός έδρας, στους πρώτους προημιτελικούς του Champions League.

Δύο φορές αναμετρήθηκαν στο παρελθόν οι «μπλαουγκράνα» και οι «ροχιμπλάνκος» στο Champions League, με την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε να παίρνει την πρόκριση και τις δύο και όλα δείχνουν πως τώρα θα τριτώσει το καλό.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Καμπ Νου, στο 41′ συγκεκριμένα, ο Κουμπαρσί αποβλήθηκε για φάουλ στον Σιμεόνε και ο Άλβαρες ανέλαβε την εκτέλεση στο 45′ και… ζωγράφισε για το 0-1. Αν και με 10 παίκτες πλέον, η Μπαρτσελόνα πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο για την ισοφάριση και είχε τις φάσεις για να το κάνει, στο 70′ όμως ο Σόρλοθ με ωραίο τελείωμα, μετά τη σέντρα του Ρουτζέρι από αριστερά, έγραψε το 0-2 και έδωσε πολύ μεγάλο προβάδισμα στην Ατλέτικο για την πρόκριση.

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχθηκε τη Λίβερπουλ και άνοιξε το σκορ στο 11′ με τον Ντουέ που έκανε το σουτ εντός περιοχής και η μπάλα κόντραρε, πήρε ύψος και κατέληξε στα δίχτυα του Μμαρντασβίλι. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είχε από νωρίς το προβάδισμα και είχε παράλληλα και τον απόλυτο έλεγχο, καθώς οι Άγγλοι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν.

Η Παρί δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για να φτάσει στο δεύτερο γκολ και τελικά το έκανε στο 65′, όταν ο Ζοάο Νέβες πάσαρε στον Κβαρατσχέλια και αυτός… πήγε βόλτα αμυντικούς και τερματοφύλακα, γράφοντας το 2-0 μέσα σε αποθέωση.